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14 sep 2026 Actualizado 16:22

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Comunidad universitaria respalda medidas del gobierno para el campus

Presidente ordena intervención por situaciones de violencia en su interior

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La comunidad universitaria en Norte de Santander respaldó los anuncios del gobierno nacional de intervenir los campus universitarios por factores de violencia en su interior.

El jefe de estado Abelardo de La Espriella en su alocución el día anterior manifestó que “la autonomía universitaria no es una patente de impunidad, y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”.

Al referirse a situaciones de orden público donde se han generado desmanes, ataques contra la fuerza pública y situaciones de terrorismo.

El presidente del Consejo Estudiantil Universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander dijo a Caracol Radio que “nosotros respaldamos todas las acciones que se brinden para proteger el campus universitario y proteger a los estudiantes de factores externos que pueden intervenir en la vida universitaria”.

Indicó el estudiantes que “a veces personas de afuera ingresan para generar acciones violentas o caos, y esto nada tiene que ver con la Universidad, de allí que se hacen necesarios los controles para evitar estas situaciones”.

Finalmente advirtió que “todo lo que sea para preservar el orden y proteger a los estudiantes de vándalos es bienvenido”.

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