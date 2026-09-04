Crisis en el HUEM de Cúcuta: pacientes siguen a la espera de autorizaciones de EPS

Cúcuta

Veedores de salud continúan alzando su voz por la difícil situación que atraviesan al menos tres usuarios de la EPS Coosalud, quienes se encuentran internados en la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, esperando trámites administrativos para continuar con sus tratamientos médicos.

En diálogo con Caracol Radio, Jesús Vergel, presidente de Anthoc en Norte de Santander, aseguró que las solicitudes de estos pacientes no avanzan, mientras sus estados de salud cada vez se deteriora más.

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“Seguimos en las mismas”, afirmó Vergel, quien cuestionó la falta de respuesta de las entidades encargadas de garantizar la atención de los usuarios.

Vergel expresó su preocupación por el impacto que estas demoras están teniendo entre los pacientes y sus familias. Recordó además que hace una semana, otra persona que estaba en la misma situación, falleció a la espera de las autorizaciones.

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Crisis financiera también afecta al Erasmo Meoz

A estas demoras administrativas de varias EPS, también se suma la crisis financiera que atraviesa el HUEM, a causa también de las millonarias deudas de las EPS con el centro hospitalario más importante del nororiente colombiano.

Julio Lizcano, presidente de Asindecol, en diálogo con Caracol Radio, recordó que el HUEM continúa atravesando una de las peores crisis financiera que mantiene un escenario de incertidumbre en la continuidad de muchos servicios.

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Pero, según lo informó Lizcano, el problema no se limita a las cuentas pendientes. La falta de autorizaciones también genera dificultades para que el hospital pueda garantizar la continuidad de tratamientos y procedimientos que requieren un mayor nivel de complejidad.

Explicó que, aunque el personal médico del Erasmo Meoz busca atender a los pacientes que llegan a este centro hospitalario, existen procedimientos y diagnósticos que no están disponibles en todos los casos, por lo que es necesario gestionar remisiones a otras instituciones.