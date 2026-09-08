Denuncian muertes de pacientes y demoras de más de 45 días por trámites de EPS en Cúcuta

Cúcuta

Veedores de salud en Norte de Santander no paran de generar alertas por la difícil situación que atraviesan los usuarios de las diferentes EPS en la región. La preocupación crece al presentarse deterioro en la salud de muchos de ellos mientras esperan autorizaciones para continuar con sus tratamientos médicos.

Desde el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, Julio Lizcano, presidente de Asindecol, aseguró que son varios los pacientes afiliados a la EPS Coosalud, que se encuentran en este centro hospitalario, esperando trámites administrativos para recibir los tratamientos necesarios para sus patologías.

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De acuerdo con Lizcano, durante los últimos 15 días, han fallecido dos pacientes que se encontraban en UCI, esperando autorizaciones por parte de esta EPS.

“La preocupación sigue en aumento y no vemos ninguna luz o esperanza en el camino. A pesar de que se han hecho todas las denuncias ante los diferentes medios de control, como agremiaciones sindicales y como la administración, se le han enviado correos electrónicos a todo aquel que le compete el manejo de la salud, no sólo en Norte de Santander, sino en Colombia. Desafortunadamente, cuatro pacientes estaban en la Unidad de Cuidado Intensivo y dos ya perdieron la vida por el desacato y la falta de compromiso y de resolución por parte de Coosalud”.

Pacientes llevan hasta 45 días esperando procedimientos

La problemática continúa, porque de acuerdo con lo informado por Lizcano a Caracol Radio, los servicios de salud que presta el HUEM en Cúcuta siguen colapsados.

“Seguimos colapsados, el servicio de urgencias sigue sobresaturado”, afirmó.

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El presidente de Asindecol informó que en ese hospital, hay pacientes que llevan “más de 30, 45 días hospitalizados esperando que se les tome una tomografía, esperando que se les haga una resonancia, esperando que haya traslado a un nivel de mayor complejidad y por parte de Coosalud no hay absolutamente nada”.

La millonaria deuda con el Hospital Universitario Erasmo Meoz

A lo anterior se suma la millonaria deuda que tiene esta EPS con el hospital universitario de Cúcuta, que de acuerdo con Julio Lizcano, supera los 12 mil millones de pesos.

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“Estamos hablando que Coosalud tiene una deuda que está por encima de los 12 mil millones de pesos y nosotros no tenemos contrato con Coosalud, no me quiero imaginar la cifra donde tuviéramos contrato”.

Los representantes de los usuarios hicieron un nuevo llamado a las autoridades nacionales y departamentales para intervenir ante las dificultades que enfrentan los pacientes que requieren atención médica y permanecen hospitalizados mientras se resuelven trámites administrativos.