Ariel Michaloutsos habló sobre Cuadrado, la compra de Contreras y un posible regreso de Falcao

Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios, dialogó con El VBar de Caracol Radio sobre la actualidad del equipo Embajador. Entre otras cosas, Michaloutsos contó detalles sobre el fichaje de Juan Guillermo Cuadrado, la renovación de Rodrigo Contreras y un posible regreso de Falcao al equipo.

¿Cómo se dio la llegada de Cuadrado?

“Para nosotros es un placer que Juan Guillermo tenga la posibilidad de estar en semejante club. El viernes, en una charla muy profunda y de muchos temas que tuvimos con Alberto (Gamero), el día que lo conocí personalmente, en esa charla, hablando del futuro, de los refuerzos que debería tener un equipo como Millonarios a futuro, surgió el tema y el nombre de él. En ese momento la directiva, Gustavo (Serpa), empezaron a comandar las gestiones y lo pudieron hacer en un tiempo importante. Gracias a Dios fue un trabajo en conjunto y que la junta directiva pudo realizar de una manera exitosa”.

La nómina de Millonarios para este semestre

“Millonarios debe incorporar jerarquía, debemos incorporar jugadores que todo el mundo en Colombia se dé cuenta la jerarquía que tienen. Rodrigo Contreras, Rodrigo Ureña son jugadores de jerarquía, Millonarios tiene que tener una política de fichajes de jugadores de jerarquía y jugadores de mucha experiencia a futuro. Tenemos jugadores con mucha experiencia y jerarquía, también tenemos jugadores que tienen buen prensente y que han llegado al club, también tenemos jugadores de potencial, que van de menos a más. No siempre jugadores de renombre van a ser útiles, pero lo importante es que sean de renombre y tengan un buen presente. El jugador que debe llegar al club tiene que tener la personalidad para jugar con esta camiseta bien pesada”.

¿Fue difícil convencer a Cuadrado?

“Fue una gestión 100 % institucional. El nombre surgió entre la dirección deportiva, cuerpo técnico y la institución. Fue la institución la que llevó a cabo la gestión. Después, la camiseta de Millonarios llama mucho la gestión”.

¿Qué posición ven a Cuadrado?

“Para mí, él puede jugar en varios sectores, tanto por el carril, como lateral y como extremo. El nombre surgió porque días atrás había surgido esta lamentable lesión de Jhomier. Es una nómina importante, linda la que tiene el equipo, ahora queda que el club se pacifique también, que entendamos que empezó una etapa nueva, donde necesitamos unirnos. Realmente las cosas se quieren hacer bien”.

¿Cómo va la compra de Rodrigo Contreras?

“Ya hay charlas entre el club y los representantes de Contreras para poder llegar a un punto. Creo que hay buena predisposición de las dos partes”.

¿Qué tipo de asistente han visto en Mayer Candelo?

“No sé si juzgarlo como asistente, es una persona entrañable y es muy referente al club, quiere mucho al club y eso es algo importante, el sentido de pertenencia que se acerque a Millonarios. Es una persona que ayuda a unir mucho a todos”.

¿Falcao puede volver?

“Y pasa que ya está el cupo de 25 jugadores inscritos. Ojalá que en enero él tenga todas las ganas”.

¿Cuándo esperan a Cuadrado?

“El lunes llega Juan Guillermo, al llegar van a iniciar los exámenes. Lo antes posible que él pueda estar, mucho mejor, hay que ver si no tiene una fecha de suspensión que venga cargando desde antes. Cuando antes se pueda va a estar compitiendo”.

¿Cómo califica el mercado de pases de Millonarios?

“No me gusta calificarlo, muchas veces uno hace un mercado de pases con el diario del viernes y después se junta con el diario del lunes, y quizás con el diario del lunes está todo bien, han venido buenos jugadores. Ahora toca que se ensamblen, rindan y eso lleva tiempo, lo que sí es cierto es que desde el semestre pasado se ha hecho un trabajo mancomunado y los jugadores han venido porque hemos querido que vengan”.

¿Qué viene para Millonarios?

“Creo que en estos dos mercados se ha hecho un trabajo a conciencia y profesional. Para mí siempre, en un club tan grande, hay que mejorar, hay que corregir lo que está mal y mejorar lo que está bien. Antes de lo pensado se logró tener una buena nómina, los próximos objetivos tiene que se traer menos jugadores y jugadores que vengan y sean útiles a un modelo del club, y mejorar siempre. En este tiempo hemos mejorado mucho la logística del plantel, en todas esas cuestiones se ha mejorar y hoy Millonarios ha mejorado en esa cuestión.

¿Cómo va la adaptación de Javier Burrai?

“Javier es un gran arquero, ha estado en equipos grandes, viene de un gran nivel en Argentina. Apenas lo llamamos para venir a Millonarios hizo todo por venir, creo que se ha adaptado bien, ha sido muy profesional, creo que está muy cómodo en la ciudad y ha entrado bien en la gente”.

¿Cómo ve la Liga colombiana con la llegada de James y Cuadrado?

“Creo que la Liga colombiana es, futbolísticamente, de un buen nivel, hay buenos jugadores, más allá de esos. En lo que es técnica individual y talento, hasta incuso superior lo que uno encuentra en Argentina, se debería mejorar en que la prioridad sean los clubes, que los equipos sean prioridad a la hora de competir internacionalmente, que tengan descanso. Es una Liga que a los equipos no les da descanso, de la que más partidos tiene en Sudamérica, hay lesiones. El talento que hay acá, muchas veces no se vislumbra por la falta de planificación”.