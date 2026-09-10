Juan Guillermo Cuadrado sería nuevo jugador de Millonarios

Millonarios se encuentra a pocos detalles de anunciar un refuerzo estelar para el presente campeonato. Según informó César Augusto Londoño, en El Pulso del Fútbol, Juan Guillermo Cuadrado tendría todo acordado para ser nuevo jugador del equipo bogotano.

A falta de firmar su contrato, el extremo de 38 años ya habría llegado a un acuerdo con las directivas de la institución. El antioqueño se encuentra libre luego de su paso por el Pisa de la Serie A de Italia.

Tras la lesión de Jhomier Guerrero, la cual lo deja fuera por lo que resta del semestre, el equipo se dio a la búsqueda de un agente libre que cumpliera las condiciones para jugar por ese perfil. El mercado para estos jugadores cerrará este viernes.

Regreso a Colombia después de 17 años

Juan Guillermo Cuadrado volvería de esta manera al fútbol colombiano después de 17 años. Desde su partida del Medellín en el año 2009, Cuadrado ha permanecido en Ligas élite de Europa.

El colombiano brilló especialmente en la Juventus, defendiendo también los colores del Inter de Milán, el Atalanta, Fiorentana y el Chelsea, entre otros equipos.

Cuadrado disputó las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018, registrando dos anotaciones, una en cada competencia. El antioqueño anotó en el 4-1 ante Japón en 2014 y en la victoria 3-0 ante Polonia en 2018.