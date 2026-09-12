Alberto Gamero da pistas sobre el debut de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios: esto reveló

Millonarios se desplazó en la mañana del sábado 12 de septiembre hacia Cúcuta, en donde afrontará la décima jornada de la Liga Colombiana 2026-2. El cuadro capitalino buscará regresar a la senda de la victoria, luego de haber empatado sus últimos dos enfrentamientos ante Deportivo Pereira en Palmaseca y Deportivo Cali en El Campín.

Gamero da pistas sobre el debut de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios

Desde el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, Alberto Gamero habló sobre la actualidad del equipo y dio detalles sobre el fichaje de Juan Guillermo Cuadrado, de quien se espera un pronto debut en el torneo nacional.

Precisamente, el experimentado futbolista se encuentra en territorio antioqueño atendiendo asuntos personales y en los próximas días llegará a la capital del país: “Tengo entendido que llega el domingo o el lunes”.

Sobre su debut con la casaca albiazul, Gamero señaló que dependerá de “sus exámenes médicos y las sesiones de entrenamiento”. Claro está que la idea es ponerlo a jugar lo más pronto posible: “Lo que he hablado con él es que va a estar con el grupo lo más pronto, así sea para jugar 5-10-15 minutos. Queremos darle ritmo dentro del campo”.

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¿Cuándo podría darse el debut de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios?

Teniendo en cuenta que no estará disponible para el partido liguero de este 13 de septiembre ante Cúcuta Deportivo y que entre semana no hay actividad a nivel local, el debut de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios podría efectuarse el sábado 19 de septiembre, cuando el cuadro capitalino se mida con Boyacá Chicó en el Estadio El Campín.

De no ser posible, habrá que esperar ni más ni menos que hasta el 24 de septiembre, cuando se lleve a cabo el clásico del país ante Atlético Nacional en el Estadio El Campín.

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