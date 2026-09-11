¿Quién es Jalid Sheij Mohamed? Perfil del presunto ‘cerebro’ del atentado a las Torres Gemelas

Se cumplen 25 años de uno de los ataques más infames de la historia y que terminó con la vida de miles de personas: el atentado con aviones a las Torres Gemelas en 2001, conocido también con el “11S”, del cual Jalid Sheij Mohamed es señalado de ser su autor intelectual.

Aquel martes, no solo fueron atacadas y derribadas las Torres Gemelas, en gran parte del territorio de Estados Unidos se produjeron atentados, siendo en total cuatro aviones secuestrados, pero solo tres lograron sus objetivos:

Vuelo 11 de American Airlines : lo estrellaron en la Torre Norte del World Trade Center.

: lo estrellaron en la Torre Norte del World Trade Center. Vuelo 175 de United Airlines : lo estrellaron en la Torre Sur del World Trade Center.

: lo estrellaron en la Torre Sur del World Trade Center. Vuelo 77 de American Airlines : lo estrellaron contra el Pentágono.

: lo estrellaron contra el Pentágono. Vuelo 93 de United Airlines: los pasajeros lucharon contra los secuestradores del avión, por lo que se estrelló en campo abierto en Shanksville, Pensilvania. Este ataque iba dirigido a Washington D.C.

¿Quién es Jalid Sheij Mohamed?

Sobre su nacimiento se tienen dos posibles fechas: el 1 de marzo de 1965 o el 14 de abril de 1965 en Kuwait. Es acusado de ser el ‘cerebro’ tras el secuestro y posteriores atentados del 11 de septiembre como miembro de Al Qaeda.

En su país de origen, estudió en una escuela pública y cuando era adolescente se unió a la Hermandad Musulmana.

En 1983, viajó a Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Chowan, Carolina del Norte. Tras esto, movió sus estudios a la Universidad Estatal de Carolina del Norte, de donde se graduó como ingeniero mecánico (1986).

Durante su estadía en Estados Unidos aprendió y conoció bien la cultura del país norteamericano y sus tradiciones.

Al término de su pregrado, viajó a Afganistán para recibir entrenamiento que posteriormente usaría para planear los ataques a EE.UU.

Su papel en Al Qaeda

Se especula que, en 1996, Jalid Sheij Mohamed le presentó a Osama bin Laden, fundador de Al Qaeda, su plan para atentar con aviones contra monumentos y símbolos de importancia de Estados Unidos.

Bin Laden tomó varios años para analizar el ataque, pero finalmente en 1998 o 1999 aprobó el plan de Mohamed. Desde ese momento inició la planeación de los ataques, a buscar los secuestradores de los aviones, rutas, horarios y demás.

Posterior a los atentados del 11S, Mohammed estuvo involucrado en otros ataques contra EE.UU., como el frustrado atentado con bomba en el avión de American Airlines el 22 de diciembre de 2001 o la decapitación del periodista Daniel Pearl, del medio The Wall Street Journal.

Captura y condena

El 1 de marzo de 2003, luego de un fallido ataque contra el aeropuerto de Heathrow, Londres, Mohamed fue capturado por agentes de Estados Unidos y de Pakistán en Rawalpindi.

Inicialmente estuvo preso en bases de la CIA, donde fue sometido a torturas e interrogatorios constantes. Desde 200 fue recluido en la base de Guantánamo, Cuba.

Ahora, quien sería el ‘cerebro’ del atentado más fuerte contra Estados Unidos, será juzgado el 5 de junio de 2028 luego de diversos aplazamientos en su caso. Junto a él son juzgados Walid bin Attash y Mustafá al Hawsawi, otros dos presuntos implicados en el 11S.

Otros atentados de Jalid Sheij Mohamed

Según sus propias declaraciones, participó en: