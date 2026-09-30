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30 sep 2026 Actualizado 22:33

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Internacional

La aerolínea emiratí Flydubai suspende vuelos desde y hacia Israel

A raíz de esta situación, Israel suspende por seis días los vuelos de FlyDubai y los reemplazará por servicios de rescate de aerolíneas israelíes.

30 September 2026, Israel, Lod: A Flydubai plane is parked on the Apron of Ben Gurion International Airport. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: picture alliance / Colaborador)

30 September 2026, Israel, Lod: A Flydubai plane is parked on the Apron of Ben Gurion International Airport. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: picture alliance / Colaborador) / picture alliance

30 September 2026, Israel, Lod: A Flydubai plane is parked on the Apron of Ben Gurion International Airport. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: picture alliance / Colaborador)
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La aerolínea de Emiratos Árabes Unidos Flydubai anunció la suspensión de sus vuelos con destino y origen en Israel hasta que se pueda investigar un incidente ocurrido el miércoles en un avión que viajaba a Tel Aviv y que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita.

“A raíz del incidente ocurrido en el vuelo FZ 1073 el 30 de septiembre, y en coordinación con las autoridades competentes, se suspenderán los vuelos de Flydubai con destino y origen en Israel mientras continúe la investigación”, informó un portavoz de la compañía en un comunicado.

Por su parte, la ministra de Transporte de Israel, Miri Regev también informó que Israel tomó la decisión de suspender durante seis días los vuelos de la compañía FlyDubai a partir de este miércoles por la mañana y los reemplazará por vuelos especiales operados por aerolíneas israelíes bajo medidas de seguridad reforzadas.

Por otro lado, medios israelíes aseguran que la medida fue aprobada durante una conversación entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed.

Así las cosas, la aerolínea informa que continúa las investigaciones sobre el incidente ocurrido entre los dos pilotos a bordo del vuelo de FlyDubai.

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