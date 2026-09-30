La aerolínea emiratí Flydubai suspende vuelos desde y hacia Israel

La aerolínea de Emiratos Árabes Unidos Flydubai anunció la suspensión de sus vuelos con destino y origen en Israel hasta que se pueda investigar un incidente ocurrido el miércoles en un avión que viajaba a Tel Aviv y que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita.

“A raíz del incidente ocurrido en el vuelo FZ 1073 el 30 de septiembre, y en coordinación con las autoridades competentes, se suspenderán los vuelos de Flydubai con destino y origen en Israel mientras continúe la investigación”, informó un portavoz de la compañía en un comunicado.

Por su parte, la ministra de Transporte de Israel, Miri Regev también informó que Israel tomó la decisión de suspender durante seis días los vuelos de la compañía FlyDubai a partir de este miércoles por la mañana y los reemplazará por vuelos especiales operados por aerolíneas israelíes bajo medidas de seguridad reforzadas.

Por otro lado, medios israelíes aseguran que la medida fue aprobada durante una conversación entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed.

Así las cosas, la aerolínea informa que continúa las investigaciones sobre el incidente ocurrido entre los dos pilotos a bordo del vuelo de FlyDubai.