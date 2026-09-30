🔴 EN VIVO | Vuelo de FlyDubai desviado por incidente violento entre pilotos: ÚLTIMAS NOTICIAS

Un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv tuvo que ser desviado este miércoles 30 de septiembre y aterrizó de emergencia en Arabia Saudita luego de registrarse un grave incidente a bordo.

El vuelo FZ 1073, que se dirigía al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, terminó en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. La aerolínea confirmó que la aeronave aterrizó sin inconvenientes y que los pasajeros se encuentran a salvo.

“Tuvo un incidente en vuelo. El aparato aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Tabuk y todos los pasajeros están sanos y salvos”, informó Flydubai, que aseguró estar coordinando con las autoridades correspondientes para establecer lo ocurrido.

¿Qué ocurrió dentro del avión?

Las primeras versiones difundidas por medios israelíes apuntan a un violento enfrentamiento entre los dos pilotos de la aeronave. De acuerdo con esos reportes, uno de los pilotos habría atacado con un arma blanca al otro mientras el avión se aproximaba a Israel.

Testimonios de pasajeros citados por medios locales señalan que algunas personas a bordo intervinieron para controlar al presunto agresor. Fotografías difundidas posteriormente muestran a un pasajero con la ropa cubierta de sangre.

La emergencia activó una señal de alerta durante el vuelo, lo que inicialmente generó preocupación por un posible secuestro. Como consecuencia, se desplegaron aviones de combate israelíes.

Israel investiga el caso como un posible acto terrorista

Las autoridades israelíes están investigando el episodio y analizan la hipótesis de que uno de los pilotos hubiera intentado provocar deliberadamente el accidente de la aeronave.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que uno de los pilotos habría apuñalado a su compañero y posteriormente habría intentado estrellar el avión.

“Durante el vuelo, cuando se acercaban al país, uno de los pilotos apuñaló al otro piloto. Aparentemente intentó estrellar el avión con sus ocupantes”, afirmó Netanyahu en un mensaje en video.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, calificó el hecho como un posible ataque terrorista y aseguró que el objetivo habría sido causar la muerte de los pasajeros israelíes.

Pasajeros esperan regresar a Israel

Tras el aterrizaje en Tabuk, el Gobierno israelí informó que trabaja para garantizar el retorno de los ciudadanos israelíes que viajaban en el vuelo.

“La emergencia está bajo control y se están tomando todo tipo de medidas en este momento para garantizar el regreso seguro a Israel de los pasajeros israelíes”, indicó la oficina del primer ministro.