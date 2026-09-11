25 años del 11-S: ¿Cuál fue la ruta de los aviones que impactaron las Torres Gemelas?

Este viernes 11 de septiembre se cumplen 25 años de los atentados terroristas que cambiaron para siempre la historia de Estados Unidos y que tuvieron como uno de sus principales escenarios a Nueva York.

Día en el que dos aviones comerciales fueron utilizados para atacar las Torres Gemelas del World Trade Center, mientras otros dos fueron dirigidos hacia el Pentágono y Washington.

Los dos vuelos habían despegado desde Boston con destino a Los Ángeles y formaban parte de cuatro aeronaves comerciales secuestradas por 19 integrantes de Al Qaeda.

Lea también: ¿Quiénes fueron los colombianos que murieron en los atentados contra las Torres Gemelas el 11S?

¿Cuántas personas murieron en los atentados del 11-S?

De acuerdo con el 9/11 Memorial &Museum, los ataques del 11 de septiembre de 2001 dejaron 2.977 víctimas mortales, sin contar a los 19 secuestradores. El ataque contra las Torres Gemelas provocó además el colapso de ambas estructuras: la Torre Sur cayó a las 9:59 a. m. y la Torre Norte a las 10:28 a. m.

Atentado Torres Gemelas: Ruta del vuelo 11 de American Airlines

El primero de los aviones que impactó las Torres Gemelas fue el vuelo 11 de American Airlines. La aeronave salió del Aeropuerto Internacional Logan de Boston, Massachusetts, con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California.

De acuerdo con los registros de la Comisión del 11-S, el Boeing 767 despegó a las 7:59 de la mañana. Aproximadamente 15 minutos después, se produjo el último contacto rutinario con la aeronave y las autoridades comenzaron a recibir información sobre el secuestro.

Leer más: ¿Cuál fue el atentado a las Torres Gemelas antes del 11S? Cómo ocurrió el ataque de 1993

La ruta prevista era hacia el oeste de Estados Unidos, pero el avión fue desviado hacia Nueva York. A las 8:46 a. m., el vuelo 11 se estrelló contra los pisos 93 al 99 de la Torre Norte del World Trade Center.

La ruta prevista era hacia el oeste de Estados Unidos, pero el avión fue desviado hacia Nueva York. A las 8:46 a. m., el vuelo 11 se estrelló contra los pisos 93 al 99 de la Torre Norte del World Trade Center.

La aeronave llevaba 11 tripulantes y 76 pasajeros, además de los cinco secuestradores, según los registros del 9/11 Memorial & Museum.

La segunda ruta hacia las Torres Gemelas: Vuelo 175 de United Airlines:

El segundo avión que impactó el World Trade Center fue el vuelo 175 de United Airlines, que también había partido desde Boston y tenía como destino Los Ángeles.

El avión despegó a las 8:14 a. m. Su trayecto original también era transcontinental, pero fue alterado después del secuestro. La Comisión del 11-S registra que el último contacto de radio ocurrió a las 8:42 de la mañana.

Minutos después, el avión fue dirigido hacia Nueva York. A las 9:03 a. m., el vuelo 175 impactó entre los pisos 77 y 85 de la Torre Sur del World Trade Center, 17 minutos después del ataque contra la Torre Norte.

¿Qué pasó con los otros dos aviones del 11 de septiembre?

Los otros dos vuelos secuestrados tuvieron destinos diferentes. El vuelo 77 de American Airlines salió del Aeropuerto Internacional Washington-Dulles rumbo a Los Ángeles y fue estrellado contra el Pentágono a las 9:37 a. m.

Por su parte, el vuelo 93 de United Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Newark con destino a San Francisco. Después de que algunos pasajeros y tripulantes conocieran lo que estaba ocurriendo con los otros aviones, intentaron recuperar el control de la aeronave. Finalmente, el avión cayó en un campo cercano a Shanksville, Pensilvania, a las 10:03 a. m.