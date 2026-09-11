¿Cuál fue el atentado a las Torres Gemelas antes del 11S? Cómo ocurrió el ataque de 1993

Archivo fotográfico Sobre el atentado a las Torres Gemelas en 1993. Fotos Getty Images - Allan Tannenbaum, Brooks Kraft/Sygma y Rick Maiman/Sygma

Las Torres Gemelas fueron los dos rascacielos más icónicos del renombrado complejo de edificios de Nueva York denominado World Trade Center, que desde la inauguración de estas en 1973 se convirtieron en un símbolo de progreso en los Estados Unidos y también uno de los lugares en tener una intensa actividad al albergar diferentes oficinas comerciales, restaurantes y turismo.

Todo transcurriría con normalidad hasta el 11 de septiembre de 2001, donde las colosales estructuras fueron derribadas por atentados terroristas al mando de Osama bin Laden, que cobraron uno de los episodios más devastadores de la historia reciente y de los más trágicos para la nación americana.

Sin embargo, antes de este ataque ya se había presentado uno a principios de la década de los 90 que sería un primer aviso de lo que ocurriría casi diez años después.

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¿Cuándo sucedió el primer ataque contra las Torres Gemelas antes del 11S?

El primer atentado contra las Torres Gemelas sucedió el 26 de febrero de 1993 sobre el mediodía, específicamente en la torre uno del complejo, donde una gran explosión en la parte subterránea del edificio encendió las alarmas de las autoridades, quienes no sabían qué lo había originado en el momento.

Existiendo varias hipótesis sobre la principal causa del suceso indagándose desde posibles fallas en un transformador o incendio, pero que con el transcurrir del tiempo la Unidad Antiterrorista del FBI descartaría al presenciar la magnitud en los daños tanto dentro como por fuera del área de la explosión.

¿Cómo sucedió el primer ataque contra las Torres Gemelas en 1993, antes del 11S?

Según el documental ‘Los Archivos del FBI’, las autoridades trabajaron en conjunto para analizar posibles causas al saber que el daño ocurrido no fue causa de una falla común al encontrar la zona de la edificación afectada con cinco pisos totalmente destruidos y autos destrozados en el estacionamiento.

Tras esto, los especialistas confirmaron que se trataba de una furgoneta que fue estacionada dentro del subsuelo de la torre 1 y que se usó como ‘camión bomba’ al contener, según el portal 9/11 Memorial and Museum, una bomba de 1500 libras a base de nitrato de urea.

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¿Quiénes fueron los responsables del atentado de las Torres Gemelas en 1993?

Según el portal ‘Recompensas por la Justicia de EE.UU’, los equipos de investigación tras abordar pistas encontraron que el ataque estuvo atribuido a una célula del grupo terrorista Al Qaeda liderada por Ramzi Yousef quienes elaboraron con ayuda de otros miembros los explosivos y a la vez financiaron la operación.

Como resultado de la operación, en primera instancia fueron condenados cuatro miembros en 1994 (Mohammad Salameh, Nidal Ayyad, Mahmud Abouhalima y Ahmad Ajaj ) tras un año de los hechos.

Posteriormente, los otros dos terroristas vinculados (Ramzi Yousef y Eyad Ismoil) serían capturados y condenados en 1995 tras permanecer prófugos de la justicia.

Tres años después en 1998 Yousef e Ismoil se les imputó la pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Un último responsable, Abdul Rahman Yasin, de origen iraquí, sigue prófugo de la justicia y varias décadas después se desconoce su paradero, siendo uno de los terroristas más buscados por el FBI.

¿Cuántas víctimas mortales y heridos dejó como saldo el ataque?

Como saldo oficial, el FBI confirmó un total de seis personas fallecidas y más de 1.000 heridos, dejando en evidencia la magnitud del ataque.

¿Por qué se ejecutó este primer ataque hacia las Torres Gemelas?

De acuerdo con el documental ‘Los Archivos del FBI’, Ramzi Yousef confesó que el principal motivo de este ataque terrorista fue el creciente odio hacia los Estados Unidos al apoyar a Israel.

Se escogió el World Trade Center como principal objetivo debido a que representaba el símbolo más grande de las finanzas y del imperialismo estadounidense.

De esta manera, se planteaba derribar la torre 1 desde sus cimientos para que cayera sobre la torre 2 y que ambas cayeran, comparando Yousef el ataque con el que realizó Estados Unidos a Japón en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en 1945.

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¿Qué vínculo tiene este primer ataque con el del 11S?

Este primer intento por derribar las Torres Gemelas está vinculado directamente con el grupo terrorista Al Qaeda, quienes 8 años después en 2001 efectuaron un ataque devastador con un mismo fin completar lo que no se había planreado en 1993.

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