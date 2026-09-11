EN FOTOS: Reconstrucción del World Trade Center: antes y después de las Torres Gemelas tras el 11-S

Vista (desde la intersección de St. James Place y Madison Street) del humo y las llamas de las torres del World Trade Center tras los ataques terroristas del 11 de septiembre; Nueva York, Nueva York, 11 de septiembre de 2001. (Foto de Rodney G. JeanBaptiste/Getty Images) / Rodney G. JeanBaptiste

Las Torres Gemelas fueron uno de los símbolos más reconocidos de Nueva York. Ubicados en el World Trade Center, los dos edificios de 110 pisos cada uno dominaron el Bajo Manhattan hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001. Más de dos décadas después, este lugar se ha convertido en un centro de oficinas, comercio y memoria.

El World Trade Center original, un complejo de 6,5 hectáreas que albergaba siete edificios y la plaza Austin J. Tobin, se construyó en 1966 y las Torres Gemelas, diseñadas por el arquitecto estadounidense Minoru Yamasaki, fueron terminadas en 1973. Según los registros del 9/11 Memorial & Museum, la Torre Norte alcanzaba 1.368 pies de altura; con la antena de transmisión, alcanzaba los 526 metros y la Torre Sur, 1.362.

Vista del horizonte de Manhattan tomada desde Ellis Island, que muestra las Torres Gemelas del World Trade Center (centro); ambas se derrumbaron tras un ataque terrorista, al ser impactadas cada una por un avión de pasajeros. (Foto de PA Images vía Getty Images) / PA Images Ampliar Vista del horizonte de Manhattan tomada desde Ellis Island, que muestra las Torres Gemelas del World Trade Center (centro); ambas se derrumbaron tras un ataque terrorista, al ser impactadas cada una por un avión de pasajeros. (Foto de PA Images vía Getty Images) / PA Images Cerrar

Atentados del 11-S

Para el 2001, el World Trade Center albergaba a más de 430 empresas de 28 países diferentes. En un día cualquiera de este año, se estima que entre treinta y cincuenta mil personas acudían a trabajar al World Trade Center.

El 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas fueron destruidas durante los atentados terroristas, en los que murieron más de 3.000 personas.

Sobre las 8:46 horas de ese 11 de septiembre, cinco secuestradores estrellaron un Boeing 767 de American Airlines contra la Torre Norte. El avión llevaba 76 pasajeros a bordo y 11 tripulantes.

A las 9:03 horas, cinco secuestradores estrellaron un segundo avión Boeing 757 de United Airlines con destino a Los Ángeles, con 51 pasajeros y 9 tripulantes a bordo, contra la Torre Sur. Media hora más tarde, estrellan un avión de American Airlines contra el Pentágono, con 53 pasajeros y 6 tripulantes a bordo.

Vista (desde la intersección de St. James Place y Madison Street) del humo y las llamas de las torres del World Trade Center tras los ataques terroristas del 11 de septiembre; Nueva York, Nueva York, 11 de septiembre de 2001. (Foto de Rodney G. JeanBaptiste/Getty Images) / Rodney G. JeanBaptiste Ampliar Vista (desde la intersección de St. James Place y Madison Street) del humo y las llamas de las torres del World Trade Center tras los ataques terroristas del 11 de septiembre; Nueva York, Nueva York, 11 de septiembre de 2001. (Foto de Rodney G. JeanBaptiste/Getty Images) / Rodney G. JeanBaptiste Cerrar

Derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York

A las 9:59 horas, la Torre Sur del complejo World Trade Center se derrumbó. Otro avión de United Airlines de Newark se estrelló en Somerset (Pensilvania), con 33 pasajeros y 7 tripulantes.

Un rescatista introduce la mano en un vehículo de la Policía de Nueva York cubierto de escombros, con las ruinas humeantes al fondo; atentado terrorista contra el World Trade Center, Nueva York, EE. UU., autor desconocido, 11 de septiembre de 2001. (Foto de: Universal History Archive/Universal Images Group vía Getty Images) / Universal History Archive Ampliar Un rescatista introduce la mano en un vehículo de la Policía de Nueva York cubierto de escombros, con las ruinas humeantes al fondo; atentado terrorista contra el World Trade Center, Nueva York, EE. UU., autor desconocido, 11 de septiembre de 2001. (Foto de: Universal History Archive/Universal Images Group vía Getty Images) / Universal History Archive Cerrar

Sobre las 10:28 horas, la Torre Norte se derrumbó y el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, ordenó la evacuación del sur de la isla de Manhattan. A las 12:16 horas quedó cerrado el espacio aéreo de Estados Unidos.

A las 17:25 horas, el edificio número 7 del complejo World Trade Center, con 47 pisos de altura, se derrumbó a causa de la onda expansiva de los atentados contra las torres.

Las ruinas del World Trade Center tras el atentado del 11 de septiembre. El 16 de septiembre en Nueva York. (Foto de Jacques Langevin/Sygma/Sygma vía Getty Images) / Langevin Jacques Ampliar Las ruinas del World Trade Center tras el atentado del 11 de septiembre. El 16 de septiembre en Nueva York. (Foto de Jacques Langevin/Sygma/Sygma vía Getty Images) / Langevin Jacques Cerrar

El antes y después de las Torres Gemelas tras el 11-S

El derrumbe de las Torres Gemelas transformó Manhattan; la recuperación física del lugar se logró en 2002, tras retirar más de un millón de toneladas de concreto y acero. Paralelamente, inició la planificación de un nuevo World Trade Center.

JERSEY CITY, Nueva Jersey - 7 de septiembre: El sol se pone sobre el perfil urbano del Bajo Manhattan y el One World Trade Center de la ciudad de Nueva York el 7 de septiembre de 2026, visto desde Jersey City, Nueva Jersey. (Foto de Gary Hershorn/Getty Images) / Gary Hershorn Ampliar JERSEY CITY, Nueva Jersey - 7 de septiembre: El sol se pone sobre el perfil urbano del Bajo Manhattan y el One World Trade Center de la ciudad de Nueva York el 7 de septiembre de 2026, visto desde Jersey City, Nueva Jersey. (Foto de Gary Hershorn/Getty Images) / Gary Hershorn Cerrar

El nuevo proyecto combinó espacios comerciales y de transporte, pero también se destinó un espacio para las víctimas del 11-S. Entre los elementos destacados está el 9/11 Memorial (o Monumento Nacional del 11 de Septiembre), que se inauguró en 2011. Este monumento consta de dos grandes estanques con cascadas que caen hacia un vacío central. Están rodeados por los nombres de las víctimas de los ataques del 2001 y el atentado contra el World Trade Center en 1993.

En 1993, una furgoneta cargada con aproximadamente 544 kilogramos de explosivos se estrelló contra el estacionamiento público bajo el World Trade Center. El atentado con bomba dejó seis muertos y más de mil heridos.

NUEVA YORK, NY - 7 DE SEPTIEMBRE: Una rosa se encuentra en el memorial del 11 de septiembre dedicado a la Torre Norte, frente a los edificios 3 y 4 del World Trade Center, el 7 de septiembre de 2026 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Gary Hershorn/Getty Images) / Gary Hershorn Ampliar NUEVA YORK, NY - 7 DE SEPTIEMBRE: Una rosa se encuentra en el memorial del 11 de septiembre dedicado a la Torre Norte, frente a los edificios 3 y 4 del World Trade Center, el 7 de septiembre de 2026 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Gary Hershorn/Getty Images) / Gary Hershorn Cerrar

El nuevo perfil de Manhattan se consolidó con la construcción del One World Trade Center de 1.776 pies de altura, diseñado por el arquitecto David Childs, de la firma Skidmore, Owings & Merrill. Abrió sus puertas oficialmente el 3 de noviembre de 2014 como principal símbolo de recuperación tras los atentados, ocupando el lugar donde se encontraba el antiguo complejo.

La reconstrucción también incluyó el Oculus diseñado por Santiago Calatrava, que conecta el sistema PATH con varias líneas del metro de Nueva York.

El Oculus del World Trade Center se observa en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 5 de agosto de 2026. Este centro de transporte y complejo comercial presenta una distintiva estructura blanca de nervaduras diseñada por el arquitecto Santiago Calatrava. (Foto de Marcin Golba/NurPhoto vía Getty Images) / NurPhoto Ampliar El Oculus del World Trade Center se observa en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 5 de agosto de 2026. Este centro de transporte y complejo comercial presenta una distintiva estructura blanca de nervaduras diseñada por el arquitecto Santiago Calatrava. (Foto de Marcin Golba/NurPhoto vía Getty Images) / NurPhoto Cerrar

Galería Torres Gemelas :

El antes y después del World Trade Center luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001: dos paisajes profundamente distintos. Hoy, este complejo es un espacio donde prima el comercio internacional, pero se comparte lugar con la memoria del 11-S.

Brooklyn, Nueva York: El World Trade Center en llamas, en Manhattan, visto desde Brooklyn, Nueva York, el 11 de septiembre de 2001. (Foto de Jiro Ose/Newsday RM vía Getty Images) / Newsday LLC Una semana después de los ataques terroristas del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas y el Pentágono, el titular de la portada del periódico *USA Today* recoge una declaración del presidente George W. Bush —«Se acerca la hora»—, un mensaje que anunciaba represalias inminentes contra los terroristas de Al Qaeda y los seguidores en Afganistán de Osama bin Laden, de origen saudí. Nueva York, Estados Unidos, 21 de septiembre de 2001. (Foto de Richard Baker / In Pictures vía Getty Images) / Richard Baker Una semana después de los atentados terroristas del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas y el Pentágono, las portadas de *Newsday* y *New York Daily News* mostraban los rostros de Osama bin Laden y el titular «Vivo o muerto», propio de los carteles de búsqueda de forajidos de la época del Lejano Oeste; 18 de septiembre de 2001, Nueva York, EE. UU. (Foto de Richard Baker / In Pictures vía Getty Images) / Richard Baker Vista nocturna de agentes de policía revisando los escombros en la Zona Cero tras los ataques terroristas del 11 de septiembre; Nueva York, Nueva York, 11 de septiembre de 2001. (Foto de Peter Turnley/Getty Images) / Peter Turnley Bombero de la ciudad de Nueva York sacando una manguera de un camión de bomberos entre escombros y edificios en llamas tras el ataque terrorista del 11 de septiembre contra el World Trade Center, Nueva York, EE. UU. Autor desconocido. (Foto de: Universal History Archive/Universal Images Group vía Getty Images) / Universal History Archive Vista, desde el parque infantil Charles Venn (en la intersección de Robert F. Wagner Sr. Place y Pearl Street), del humo mientras la Torre Sur del World Trade Center se derrumba tras los ataques terroristas del 11 de septiembre; Nueva York, Nueva York, 11 de septiembre de 2001. (Foto de Rodney G. JeanBaptiste/Getty Images) / Rodney G. JeanBaptiste Vista del humo y las llamas que emanaban de las torres del World Trade Center tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, tomada desde el área de juegos del parque Charles Venn (en la intersección de Robert F. Wagner Sr. Place y Pearl Street), donde se ve a personas sentadas en una estructura de juegos; Nueva York, Nueva York, 11 de septiembre de 2001. (Foto de Rodney G. JeanBaptiste/Getty Images) / Rodney G. JeanBaptiste Vista (desde la intersección de St. James Place y Madison Street) del humo y las llamas de las torres del World Trade Center tras los ataques terroristas del 11 de septiembre; Nueva York, Nueva York, 11 de septiembre de 2001. (Foto de Rodney G. JeanBaptiste/Getty Images) / Rodney G. JeanBaptiste JERSEY CITY, Nueva Jersey - 13 de abril: El sol se pone sobre el horizonte del Bajo Manhattan y el One World Trade Center de la ciudad de Nueva York el 13 de abril de 2026, visto desde Jersey City, Nueva Jersey. (Foto de Gary Hershorn/Getty Images) / Gary Hershorn HOBOKEN, Nueva Jersey - 28 de abril: El sol sale sobre el perfil urbano del Bajo Manhattan y el One World Trade Center en la ciudad de Nueva York el 28 de abril de 2026, visto desde Hoboken, Nueva Jersey. (Foto de Gary Hershorn/Getty Images) / Gary Hershorn Las ruinas del World Trade Center tras el atentado del 11 de septiembre. El 16 de septiembre en Nueva York. (Foto de Jacques Langevin/Sygma/Sygma vía Getty Images) / Langevin Jacques JERSEY CITY, Nueva Jersey - 29 de agosto: El sol se pone sobre el perfil urbano del Bajo Manhattan y el One World Trade Center de la ciudad de Nueva York el 29 de agosto de 2026, visto desde Jersey City, Nueva Jersey. (Foto de Gary Hershorn/Getty Images) / Gary Hershorn NUEVA YORK, NY - 7 DE SEPTIEMBRE: Personas se detienen para tomarse una selfi dentro del centro de transporte Oculus, en el One World Trade Center, el 7 de septiembre de 2026, en la ciudad de Nueva York. (Foto de Gary Hershorn/Getty Images) / Gary Hershorn JERSEY CITY, Nueva Jersey - 4 de septiembre: Una semana antes del 25.º aniversario del atentado contra el World Trade Center, el «Tribute in Light» (Tributo de Luz) aparece parcialmente iluminado sobre el Bajo Manhattan y el One World Trade Center de Nueva York, detrás de un monumento conmemorativo del 11-S, el 4 de septiembre de 2026, en Jersey City, Nueva Jersey. (Foto de Gary Hershorn/Getty Images) / Gary Hershorn NUEVA YORK, NY - 7 DE SEPTIEMBRE: Una bandera estadounidense se alza en el memorial del 11 de septiembre dedicado a la Torre Sur, frente al One World Trade Center, antes del 25.º aniversario del atentado contra el World Trade Center, el 7 de septiembre de 2026, en la ciudad de Nueva York. (Foto de Gary Hershorn/Getty Images) / Gary Hershorn Ampliar Brooklyn, Nueva York: El World Trade Center en llamas, en Manhattan, visto desde Brooklyn, Nueva York, el 11 de septiembre de 2001. (Foto de Jiro Ose/Newsday RM vía Getty Images) / Newsday LLC Una semana después de los ataques terroristas del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas y el Pentágono, el titular de la portada del periódico *USA Today* recoge una declaración del presidente George W. Bush —«Se acerca la hora»—, un mensaje que anunciaba represalias inminentes contra los terroristas de Al Qaeda y los seguidores en Afganistán de Osama bin Laden, de origen saudí. Nueva York, Estados Unidos, 21 de septiembre de 2001. (Foto de Richard Baker / In Pictures vía Getty Images) / Richard Baker Una semana después de los atentados terroristas del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas y el Pentágono, las portadas de *Newsday* y *New York Daily News* mostraban los rostros de Osama bin Laden y el titular «Vivo o muerto», propio de los carteles de búsqueda de forajidos de la época del Lejano Oeste; 18 de septiembre de 2001, Nueva York, EE. UU. (Foto de Richard Baker / In Pictures vía Getty Images) / Richard Baker Vista nocturna de agentes de policía revisando los escombros en la Zona Cero tras los ataques terroristas del 11 de septiembre; Nueva York, Nueva York, 11 de septiembre de 2001. (Foto de Peter Turnley/Getty Images) / Peter Turnley Bombero de la ciudad de Nueva York sacando una manguera de un camión de bomberos entre escombros y edificios en llamas tras el ataque terrorista del 11 de septiembre contra el World Trade Center, Nueva York, EE. UU. Autor desconocido. (Foto de: Universal History Archive/Universal Images Group vía Getty Images) / Universal History Archive Vista, desde el parque infantil Charles Venn (en la intersección de Robert F. Wagner Sr. Place y Pearl Street), del humo mientras la Torre Sur del World Trade Center se derrumba tras los ataques terroristas del 11 de septiembre; Nueva York, Nueva York, 11 de septiembre de 2001. (Foto de Rodney G. JeanBaptiste/Getty Images) / Rodney G. JeanBaptiste Vista del humo y las llamas que emanaban de las torres del World Trade Center tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, tomada desde el área de juegos del parque Charles Venn (en la intersección de Robert F. Wagner Sr. Place y Pearl Street), donde se ve a personas sentadas en una estructura de juegos; Nueva York, Nueva York, 11 de septiembre de 2001. (Foto de Rodney G. JeanBaptiste/Getty Images) / Rodney G. JeanBaptiste Vista (desde la intersección de St. James Place y Madison Street) del humo y las llamas de las torres del World Trade Center tras los ataques terroristas del 11 de septiembre; Nueva York, Nueva York, 11 de septiembre de 2001. (Foto de Rodney G. JeanBaptiste/Getty Images) / Rodney G. JeanBaptiste JERSEY CITY, Nueva Jersey - 13 de abril: El sol se pone sobre el horizonte del Bajo Manhattan y el One World Trade Center de la ciudad de Nueva York el 13 de abril de 2026, visto desde Jersey City, Nueva Jersey. (Foto de Gary Hershorn/Getty Images) / Gary Hershorn HOBOKEN, Nueva Jersey - 28 de abril: El sol sale sobre el perfil urbano del Bajo Manhattan y el One World Trade Center en la ciudad de Nueva York el 28 de abril de 2026, visto desde Hoboken, Nueva Jersey. (Foto de Gary Hershorn/Getty Images) / Gary Hershorn Las ruinas del World Trade Center tras el atentado del 11 de septiembre. El 16 de septiembre en Nueva York. (Foto de Jacques Langevin/Sygma/Sygma vía Getty Images) / Langevin Jacques JERSEY CITY, Nueva Jersey - 29 de agosto: El sol se pone sobre el perfil urbano del Bajo Manhattan y el One World Trade Center de la ciudad de Nueva York el 29 de agosto de 2026, visto desde Jersey City, Nueva Jersey. (Foto de Gary Hershorn/Getty Images) / Gary Hershorn NUEVA YORK, NY - 7 DE SEPTIEMBRE: Personas se detienen para tomarse una selfi dentro del centro de transporte Oculus, en el One World Trade Center, el 7 de septiembre de 2026, en la ciudad de Nueva York. (Foto de Gary Hershorn/Getty Images) / Gary Hershorn JERSEY CITY, Nueva Jersey - 4 de septiembre: Una semana antes del 25.º aniversario del atentado contra el World Trade Center, el «Tribute in Light» (Tributo de Luz) aparece parcialmente iluminado sobre el Bajo Manhattan y el One World Trade Center de Nueva York, detrás de un monumento conmemorativo del 11-S, el 4 de septiembre de 2026, en Jersey City, Nueva Jersey. (Foto de Gary Hershorn/Getty Images) / Gary Hershorn NUEVA YORK, NY - 7 DE SEPTIEMBRE: Una bandera estadounidense se alza en el memorial del 11 de septiembre dedicado a la Torre Sur, frente al One World Trade Center, antes del 25.º aniversario del atentado contra el World Trade Center, el 7 de septiembre de 2026, en la ciudad de Nueva York. (Foto de Gary Hershorn/Getty Images) / Gary Hershorn Cerrar

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