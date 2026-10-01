EE.UU. y Colombia firman acuerdo para crear nueva Unidad de Investigación Criminal

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación firmaron hoy un memorando de entendimiento para crear una nueva Unidad de Investigación Criminal Transnacional.

Esta nueva unidad, permitirá ampliar las investigaciones conjuntas y enfrentar amenazas como el tráfico ilícito de migrantes, amenazas relacionadas con el movimiento de bienes ilegales y el lavado de activos en bandas criminales.

Durante la ceremonia, que reunió a representantes de la Fiscalía General de la Nación, el CTI, HSI y la Embajada de los Estados Unidos, el Ministro Consejero interino Michael Schreuder destacó el compromiso de ambos países con el Estado de derecho, la seguridad pública y la protección de sus comunidades frente a las redes criminales.

“Estas redes no respetan fronteras. Explotan a personas vulnerables, movilizan bienes ilícitos, lavan ganancias criminales y socavan la seguridad en toda la region. Enfrentar este desafío requiere alianzas confiables, capacidades compartidas y acción coordinada. Eso es exactamente lo que representa el acuerdo de hoy”, agregó.

Finalmente, la Embajada de los Estados Unidos asegura que celebra este acuerdo y espera seguir trabajando de cerca con Colombia en defensa de la justicia, la seguridad y el Estado de derecho.