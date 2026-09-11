¿Quiénes fueron los colombianos que murieron en los atentados contra las Torres Gemelas el 11S?

Este 11 de septiembre de 2026 se cumplen 25 años del atentado terrorista más grave que ha sufrido Estados Unidos en su historia: un día como hoy, en 2001, cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por integrantes de Al Qaeda, dos de los cuales impactaron las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, otro se estrelló contra el Pentágono y el cuarto cayó en Pensilvania.

El atentado fue cometido con aviones Boeing 767 y 757: el vuelo 11 de American Airlines, que cubría la ruta de Boston a Los Ángeles, fue estrellado contra la Torre Norte del World Trade Center. El vuelo 175 de United Airlines, que también viajaba de Boston a Los Ángeles, fue estrellado contra la Torre Sur.

Por su parte, el vuelo 77 de American Airlines, que cubría la ruta desde el Aeropuerto Internacional Dulles hacia Los Ángeles, fue estrellado contra el edificio del Pentágono en Virginia. Por último, el vuelo 93 de United Airlines que volaba de Newark a San Francisco se estrelló en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania, después de que la tripulación y los pasajeros se rebelaran contra los secuestradores, pues se cree que su objetivo era impactar el Capitolio.

Estos ataques dejaron 2.977 personas muertas, además de los 19 secuestradores. Entre las víctimas se encontraban personas de más de 90 países, entre ellos Colombia, según las investigaciones llevadas a cabo por el Departamento de Estado.

Hoy en día, el 9/11 Memorial donde se encuentran los monumentos que reemplazaron a las Torres Gemelas exhibe los nombres de quienes murieron en los atentados para rendirles homenaje.

¿Quiénes fueron los colombianos que murieron en los atentados contra las Torres Gemelas?

La Presidencia de la República cuenta con un registro de las personas de nacionalidad colombiana que murieron en Estados Unidos en el marco de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

A continuación, le contamos quiénes fueron las víctimas colombianas y qué se sabe de cada una de ellas:

Luis Eduardo Torres, 31 años: Empezó llevando domicilios a la Bolsa de Valores y luego escribiendo números en los tableros de cotizaciones, hasta convertirse en corredor de divisas. El 10 de septiembre de 2001 entró a trabajar como corredor en Cantor Fitzgerald. Víctor Hugo Paz Gutiérrez, 43 años: Trabajaba como chef de pastelería en uno de los restaurantes más famosos de la ciudad, Windows on the World, en el piso 103 de la Torre Norte del WTC. Wilder Alfredo Gómez, 38 años: Después de trabajar como técnico en la Fuerza Aérea, viajó a comienzos de los 90 a Nueva York, donde aprendió de banquetes. Trabajó en el Hotel Marriott y al momento de su muerte era barman en Windows on the World. Jorge Luis Morón, 39 años: Trabajaba como guardia de seguridad en el lobby de una de las torres del World Trade Center. Sonia Ortiz, 56 años: Comenzó trabajando como aseadora en el World Trade Center. Años después, ocupó varios cargos hasta llegar a operar el ascensor que comunicaba el lobby con el restaurante Windows on the World. Antonio Montoya, 46 años: Un error de reservación lo obligó a abordar un día después el vuelo 311 de American Airlines, con destino a Los Angeles, pues su plan era visitar a su hermana en California. Carlos Cortés Rodríguez, 58 años: Era ingeniero civil y el 11 de septiembre se encontraba en su oficina del Washington Group International, ubicada en el piso 91 de la Torre Sur. Danny Correa, 25 años: Era músico, estaba a punto de graduarse de contador en el Berkeley College y había empezado a trabajar en el departamento contable de Marsh & Mclennan. Su oficina estaba ubicada en el piso 98 de la Torre Sur. Arcelia Castillo, 49 años: Estudiaba contabilidad en el Union Country College durante las tardes. En las mañanas trabajaba en la firma de valores Marsh & Mclenna, en el WTC. Milton Bustillo, 37 años: Trabajaba como técnico de computadores en Cantor Fitzgerald, firma de corretaje que ocupaba cinco pisos en la Torre Sur. Adriana Legro, 32 años: Trabajaba en Carr Futures, cuya oficina estaba ubicada en el piso 92 de la Torre Norte. Alejandro Castaño Henao, 35 años: Trabajaba en la empresa Empire Distribution de Carlstadt, Nueva Jersey, la cual repartía suministros de oficina en el World Trade Center. El 11 de septiembre se encontraba haciendo una entrega. Pedro Francisco Checo, 35 años: Era padre de tres hijos, uno de 17 años con su primera pareja, y otros de 7 y 2 años con su actual esposa. Sharon Cristina Millán, 33 años: Nació en Nueva York pero su familia era caleña. Trabajaba como asistente en Harris-Beach, una firma de abogados. Rafael Humberto Santos, 42 años: Estudió sistemas y desde comienzos de los 80 empezó a trabajar en el departamento de computación de Cantor Fitzgerald. Hernando Rafael Salas, 71 años: Era jubilado, pero se desempeñaba como secretario en la oficina de revisión de quejas civiles en Nueva York, ubicada cerca de las Torres Gemelas. El día de los ataques alcanzó a evacuar la oficina, pero el humo y los escombros lo atraparon en la calle. Gloria Nieves, 48 años: Trabajaba en la Fiduciaria Trust. Carlos Mario Muñoz, 43 años: Trabajaba en el restaurante Windows of the World de las Torres Gemelas hacía 15 años. César Augusto Murillo, 32 años: Comerciante internacional, trabajaba en Cantor & Fitzgerald.

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