11 de septiembre de 2001: así quedó retratado el suceso en películas y documentales

El 11 de septiembre de 2001 una tragedia ocurrió en Estados Unidos, cuando en medio de un atentado terrorista dos aviones se estrelló contra las míticas Torres Gemelas en el corazón financiero de Estados Unidos.

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Desde ese 2001, varias películas, series y documentales sobre el 9-11 han permitido reconstruir lo que ocurrió ese día, ponerle cara a las personas que fueron afectadas ese día, entender sus antecedentes y explorar las consecuencias políticas, sociales y culturales que dejó este atentado hace 25 años.

Le contamos algunas series y documentales en los que podrá conocer un poco más de lo que ocurrió ese día:

9/11 (2002):

Este documental es un proyecto de los hermanos Jules y Gédéon Naudet que comenzó originalmente como un seguimiento al entrenamiento de un bombero novato, pero terminó registrando por accidente el único video claro del primer avión impactando la Torre Norte.

Al quedar atrapados dentro del vestíbulo de la Torre Norte junto al cuerpo de bomberos de Nueva York (FDNY), los hermanos Naudet lograron capturar la confusión, el peligro y el heroísmo de los equipos de rescate desde una perspectiva interna e histórica.

¿Dónde verlo?: Amazon Prime Video bajo el nombre “9/11: Filmmakers’ Commemorative Edition”

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Fahrenheit 9/11 (2004):

Es una película documental estrenada en 2004 y dirigida por el cineasta estadounidense Michael Moore. Trata sobre las causas y consecuencias de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, haciendo referencia a la posterior invasión de Irak liderada por ese país y Gran Bretaña. Además, intenta determinar el alcance real de los supuestos vínculos entre las familias del presidente de los Estados Unidos en el momento de los atentados, George W. Bush, y los Bin Laden, acaudalada familia de Osama bin Laden.

¿Dónde verlo?: Amazon Prime Video (dependiendo de la región) y en los catálogos de algunas regionales aparece en Netflix, MUBI o Apple TV.

11-S: Un día en Estados Unidos (2021):

Es una miniserie documental de 2021 que detalla los atentados del 11 de septiembre de 2001 a través de una línea de tiempo de 28 horas y testimonios directos de sobrevivientes y rescatistas. La producción fue realizada en colaboración oficial con el 9/11 Memorial & Museum para conmemorar el vigésimo aniversario de la tragedia.

¿Dónde verlo?: Disney Plus +

United 93 (2006):

Dirigida y escrita por Paul Greengrass, la película United 93 (2006) recrea en tiempo real los acontecimientos en tierra y aire del vuelo 93 de United Airlines durante los atentados del 11 de septiembre de 2001. La trama sigue la toma de conciencia y posterior revuelta de los pasajeros para evitar que los secuestradores logren su objetivo planeado, provocando que la aeronave se precipite a tierra en Pensilvania.

¿Dónde verlo?: Disponible en Netflix y Amazon Prime para alquilar

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World Trade Center (2006):

Dos policías de los primeros en llegar al World Trade Center el 11 de septiembre de 2001 luchan por sobrevivir mientras sus familias enfrentan una incertidumbre mortal. Está dirigida por Oliver Stone, cineasta de larga carrera galardonado con tres Óscar, y protagonizada por los actores Nicolas Cage, Michael Peña, Maggie Gyllenhaal, Maria Bello, Stephen Dorff, Jay Hernández, Michael Shannon y Frank Whaley.

¿Dónde verlo?: Amazon Prime para alquilar

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