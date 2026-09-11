¿Qué pasó con los acusados por el atentado del 11-S y por qué uno de ellos fue apartado del caso? Getty Images

El atentado que cambió para siempre el estándar de seguridad y percepción de riesgo en el mundo cumple 25 años en 2026. Aquel 11 de septiembre de 2001, 2.977 personas (aparte de 19 terroristas) murieron en el centro económico y financiero de la mayor potencia global.

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De acuerdo con las investigaciones de organismos de inteligencia como el FBI, los ataques se orquestaron desde Afganistán, por parte de Al-Qaeda bajo el liderazgo de Osama bin Laden.

En ese orden de ideas, aunque las investigaciones en un cuarto de siglo han permitido identificar y capturar a más personas involucradas en la planeación, financiación y logística del ataque, las familias de las víctimas siguen esperando resultados contundentes, en un proceso marcado por casos de tortura y un complejo limbo legal.

¿Quiénes son los acusados por el atentado del 11-S en Estados Unidos?

De acuerdo con el FBI, en el atentado del 11-S participaron 19 terroristas, quienes secuestraron y estrellaron los 4 aviones involucrados. Se determinó asimismo que 4 de los secuestradores tomaron clases de aviación en Estados Unidos. Tres de ellos hacían parte de una célula de Al Qaeda que operaba en Hamburgo, Alemania.

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Los involucrados comenzaron a ingresar a los Estados Unidos desde enero del 2000 y todos los 19 estaban ya en el país para inicios de julio de 2001.

En la actualidad, cuatro acusados permanecen en juicio por el atentado y se encuentran recluidos en la prisión de la bahía de Guantánamo en el enclave de EE. UU. en Cuba.

Solo dos personas han recibido condenas en firme y cumplido penas en prisión por los atentados:

Zacarias Moussaoui: Condenado a cadena perpetua por un tribunal civil en EE. UU. tras ser arrestado antes del atentado en 2001, mientras tomaba clases de vuelo. Se le denominó mediáticamente el “veinteavo terrorista”. Cumple su pena la prisión de máxima seguridad Florence ADX en Colorado.

Condenado a cadena perpetua por un tribunal civil en EE. UU. tras ser arrestado antes del atentado en 2001, mientras tomaba clases de vuelo. Se le denominó mediáticamente el “veinteavo terrorista”. Cumple su pena la prisión de máxima seguridad Florence ADX en Colorado. Mounir el-Motassadeq: Fue arrestado en noviembre del 2001 en Alemania y condenado a 15 años como cómplice de 246 homicidios y por ser parte de una organización terrorista. Cumplió su sentencia en 2018 y fue deportado a Marruecos, donde vive en libertad, aunque bajo observación.

Por otra parte, los hombres que siguen en juicio en la prisión de Guantánamo son:

Khalid Shaikh Mohammed: Considerado el “cerebro” y principal gestor del atentado. Según el New York Times, le habría propuesto el ataque a Bin Laden en 1996. Fue capturado en Pakistán en 2003 y desde entonces fue retenido en diversas prisiones secretas de la CIA y sometido a torturas como privación de sueño, ahogamiento y otros tipos de violencia. En 2006 llegó a Guantánamo, según DW.

Considerado el “cerebro” y principal gestor del atentado. Según el New York Times, le habría propuesto el ataque a Bin Laden en 1996. Fue capturado en Pakistán en 2003 y desde entonces fue retenido en diversas prisiones secretas de la CIA y sometido a torturas como privación de sueño, ahogamiento y otros tipos de violencia. En 2006 llegó a Guantánamo, según DW. Walid bin Attash: Acusado de entrenar a dos de los terroristas en combate personal, así como de la preparación logística de los vuelos y el secuestro. Fue capturado en 2003 en Pakistán. Su hermano menor también estuvo en Guantánamo, pero fue liberado en 2025 tras 22 años sin ningún cargo comprobado y tras episodios de tortura.

Acusado de entrenar a dos de los terroristas en combate personal, así como de la preparación logística de los vuelos y el secuestro. Fue capturado en 2003 en Pakistán. Su hermano menor también estuvo en Guantánamo, pero fue liberado en 2025 tras 22 años sin ningún cargo comprobado y tras episodios de tortura. Ammar al-Baluchi: Nombrado por las autoridades como Abd al Aziz Ali, es señalado de financiar el atentado con dinero enviado desde Emiratos Árabes Unidos, donde, según NYT, trabajó en un negocio de tecnología y computación de 1999 a 2001. Fue capturado en Pakistán en 2003. Sus abogados señalan que su brutal tortura fue representada en la película ‘Zero Dark Thirty’.

Nombrado por las autoridades como Abd al Aziz Ali, es señalado de financiar el atentado con dinero enviado desde Emiratos Árabes Unidos, donde, según NYT, trabajó en un negocio de tecnología y computación de 1999 a 2001. Fue capturado en Pakistán en 2003. Sus abogados señalan que su brutal tortura fue representada en la película ‘Zero Dark Thirty’. Mustafa al Hawsawi: Se le señala por haber prestado apoyo financiero y logístico a los atacantes. Según sus abogados, el daño rectal que sufrió en custodia por procedimientos invasivos e innecesarios médicamente, lo que ha sido catalogado de asalto sexual por sus abogados.

¿Qué pasó con el quinto vinculado al atentado del 11 de septiembre?

Además de los cuatro acusados que permanecen en Guantánamo, en el caso había un quinto vinculado que vivió episodios de tortura similares y fue retenido en la misma prisión; se trata del yemení Ramzi bin al-Shibh.

El 21 de septiembre de 2023, un juez militar en la bahía de Guantánamo declaró a Al Shibh “mentalmente incompetente para participar en un juicio”. El acusado estuvo 21 años bajo custodia y también experimentó constantes torturas que le dejaron con trastorno de estrés postraumático (PTSD).

El detenido sigue en la prisión de Guantánamo, pero alejado del caso y bajo tratamiento. Según reporta Death Penalty Info, durante años Al Shibh reportó sufrir dolores, vibración y quemaduras producto de “ataques invisibles”.

Según organismos internacionales, el PTSD que padece Bin Al Shibh deviene de técnicas de tortura empleadas por la CIA, incluyendo confinamiento solitario, permanecer encadenado de pie hasta 72 horas, golpes constantes con elementos contundentes, desnudez forzada y restricción de alimentos.

¿Cuándo continúa el juicio por los atentados del 11 de septiembre?

Los episodios de tortura han afectado notablemente el desarrollo del caso y la búsqueda de condenas para los acusados de planear el 11-S.

Esto se ve representado, por ejemplo, en la desestimación de las confesiones de Khalid Shaikh Mohammed, sindicado de mente maestra del ataque, por parte de un juez militar en Guantánamo al considerar que dichas declaraciones fueron obtenidas como parte de un “abuso físico y mental”, como señala el fallo.

Paralelamente, el Gobierno de EE. UU. revocó en 2024 un acuerdo de culpabilidad de los acusados que garantizaba cadena perpetua sin libertad condicional, pero les eximía de la pena de muerte. Dada la situación, el juicio contra Mohammed y los otros tres acusados se llevará a cabo provisionalmente el 5 de junio de 2028, con la posibilidad de enfrentar la pena capital.

Mientras las familias de las víctimas han declarado estar exhaustas y decepcionadas del proceso, criticando cómo estos casos de captura afectaron radicalmente la posibilidad de conseguir justicia para ellos y la memoria de sus familiares fallecidos.