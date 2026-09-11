¿Por qué las Torres Gemelas fueron los principales objetivos de los atentados del 11-S? Había más

Las dos torres del World Trade Center durante los atentados terroristas perpetrados por Al-Qaeda el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, Estados Unidos. Foto: Getty Images. / Carolyn Schaefer

El 11 de septiembre del 2001, a tan solo casi un año de haber iniciado el Siglo XXI, el mundo se estremeció con los atentados en Estados Unidos en donde el grupo terrorista Al Qaeda, dirigido en ese entonces por Osama bin Laden, atacó diferentes blancos en el país norteamericano, siendo las dos torres gemelas del World Trade Center (WTC), en Nueva York, las que más impacto tuvieron en los hechos.

Ahora, aunque las dos torres han sido la imagen significante de estos atentados, tras investigaciones y el propio proceder de Al Qaeda ese día, se conoció que el (WTC) no era el único objetivo al que el grupo yihadista apuntaba. Pues hubo más a parte de, por ejemplo, el Pentágono, también atacado en los hechos.

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Por eso, en Caracol Radio, y en el marco de los 25 años de este hecho, le contamos todos los detalles de los ataques en este artículo y por qué las torres gemelas fueron unas de los objetivos principales de los terroristas.

El ataque a las Torres Gemelas: la cronología

Como se mencionó, los atentados de las Torres Gemelas del World Trade Center fueron el principal objetivo de Al Qaeda el 11 de septiembre del 2001, pero hubo más.

Todo comenzó a las 08:46 de la mañana, cuando se dio el primer ataque terrorista . Allí, el vuelo 11 de American Airlines, un avión Boeing 767, con 11 miembros de la tripulación y 81 pasajeros, en donde estaban 5 terroristas de Al Qaeda, se estrelló “contra la Torre del lado Norte, destruyendo desde el piso 93 al 99, lo que produjo la muerte inmediata de cientos de personas”, según describió el Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global (Iniseg).

Las personas que quedaron atrapadas en los pisos superiores no podían bajar debido a que las escaleras, tras el impacto, quedaron destruidas.

“Quedaron expuestos a humo denso y temperaturas altísimas, producto del incendio generado por el combustible del avión. Diez minutos después, y sin lugar donde refugiarse, varias personas comienzan a saltar al vacío ”, ralataron.

Luego, llegó el segundo ataque. A las 9:03 de la mañana, el vuelo 175 de United Airlines, un Boeing 767 con 9 tripulantes y 56 pasajeros, entre ellos 5 terroristas, impactó en forma inclinada en la Torre Sur del WTC, destruyendo desde el piso 77 al 85.

Para ese momento, el mundo y los ciudadanos estadounidenses ya sabían que estaban siendo atacados, pues aunque se pensó que el primer avión podía ser un accidente, la misma acción con una segunda aeronave dejaba ver que era algo intencional.

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Sin embargo, estos dos no fueron el único ataque: hubo uno más que se concretó y otros dos que no llegaron a ser.

El tercer, y último ataque ejecutado , se dio contra, quizá, uno de los lugares con más seguridad en el mundo: el Pentágono.

Allí, el vuelo 77 de American Airlines, un Boeing 757 con 6 tripulantes y 58 pasajeros a bordo, incluyendo a otros 5 terroristas más, se estrelló a las 9:37 de la mañana contra al lado oeste del edificio mencionado, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, dejando de inmediato 125 personas muertas y muchas más heridas.

¿Qué pasó con el cuarto ataque?

Durante los hechos se conoció que un cuarto avión, que iba a San Francisco, había tenido un aterrizaje accidentado en Pensilvania.

Se trataba del vuelo 93 de United Airlines, que iba a ser usado en otro ataque terrorista, esta vez en el Capitolio, ubicado en Washington y hogar del Congreso de Estados Unidos.

Tras una serie de errores de los propios terroristas, los pasajeros de ese avión trataron de recuperar el avión para evitar que fuera usado para el ataque y, después de una serie de peleas en la cabina, el vuelo se estrelló en una zona rural de Shanksville, en Pensilvania.

“Se estima que el vuelo 93 cayó en picada alrededor de las 10:03 de la mañana, y a una velocidad de 900 kilómetros por hora, por lo que los restos quedaron sepultados a mucha profundidad bajo tierra, y otros esparcidos en un extenso terreno”, explicó el Iniseg.

La totalidad de objetivos de Al Qaeda en los atentados del 11-S

El mismo instituto mencionó, además, que se creía que la misma Casa Blanca era uno de los objetivos, y que los pasajeros del vuelo 93, tras evitar el ataque en Washington evitaron que el número de muertos en los atentados aumentara.

En esa línea, la totalidad de objetivos que habría tenido Al Qaeda en mente para los atentados eran el doble de los que consiguieron atacar:

World Trade Center (atacado por dos aviones)

(atacado por dos aviones) Pentágono (atacado por un avión)

(atacado por un avión) Capitolio (iba a ser atacado por el vuelo 93 secuestrado, pero pasajeros y tripulantes lo evitaron)

(iba a ser atacado por el vuelo 93 secuestrado, pero pasajeros y tripulantes lo evitaron) Casa Blanca (sería atacado por, presuntamente, otro avión al que los terroristas no pudieron acceder por quedarse sin contacto con piloto destinado a ese fin).

Pero, ¿por qué estos lugares fueron los seleccionados? Le contamos

¿Por qué las Torres Gemelas fueron los principales objetivos de los atentados del 11-S?

Al Qaeda, en resumen, decidió atacar a Estados Unidos por la presión política y militar que este país estaba ejerciendo en Medio Oriente como, por ejemplo, luego de que la Nación norteamericana declarara la guerra contra el terrorismo e invadiera a Afganistán, país que protegía a Bin Laden, cabeza más visible del grupo yihadista y paramilitar.

En esa línea, el Iniseg describió que Al Qaeda, en su plan, tenía la idea de afectar de forma macro todo el sistema de Estados Unidos:

“ El poder político, representados por la Casa Blanca y el Capitolio; el militar, representado por el Pentágono; y el poder económico, representado por el World Trade Center ”, explicaron.

Ahora, el hecho de que este último haya sido atacado por dos aviones y no por uno, como se buscaba en los otros objetivos, deja entre dicho por qué el WTC era uno de los principales objetivos de Al Qaeda que, finalmente, concretó.

El quinto ataque dirigido a la Casa Blanca

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Información recogida por el instituto ya previamente citado explica que Jálid Sheij Mohámed, uno de los cerebros que estuvo involucrado en los atentados del 11 de septiembre y capturado en Pakistán en marzo de 2003, “confirmó que, dentro del plan, estaba proyectado impactar a la Casa Blanca con un “quinto avión”. Sin embargo, no pudieron contar con Zacarías Moussaoui, quien tendría la misión de pilotarlo".

Cabe recordar, finalmente, que fueron casi 3.000 las víctimas de estos atentados, según recoge en su página web el 9/11 Museo & Memorial. También, fueron más de 6.000 los heridos tras los hechos.

Vea en fotos el atentado del 11S a las Torres Gemelas en 2001

Ataque las Torres Gemelas (World Trade Center) el 11 de septiembre del 2001. Foto: Getty Images. / Andrew Lichtenstein Ampliar Ataque las Torres Gemelas (World Trade Center) el 11 de septiembre del 2001. Foto: Getty Images. / Andrew Lichtenstein Cerrar

Ataque las Torres Gemelas (World Trade Center) el 11 de septiembre del 2001. Foto: Getty Images. / David Surowiecki Ampliar Ataque las Torres Gemelas (World Trade Center) el 11 de septiembre del 2001. Foto: Getty Images. / David Surowiecki Cerrar

Ataque las Torres Gemelas (World Trade Center) el 11 de septiembre del 2001. Foto: Getty Images. / David Surowiecki Ampliar Ataque las Torres Gemelas (World Trade Center) el 11 de septiembre del 2001. Foto: Getty Images. / David Surowiecki Cerrar

Ataque las Torres Gemelas (World Trade Center) el 11 de septiembre del 2001. Foto: Getty Images. / PA Images Ampliar Ataque las Torres Gemelas (World Trade Center) el 11 de septiembre del 2001. Foto: Getty Images. / PA Images Cerrar

Ataque las Torres Gemelas (World Trade Center) el 11 de septiembre del 2001. Foto: Getty Images. / Jason Nevader Ampliar Ataque las Torres Gemelas (World Trade Center) el 11 de septiembre del 2001. Foto: Getty Images. / Jason Nevader Cerrar

Ataque las Torres Gemelas (World Trade Center) el 11 de septiembre del 2001. Foto: Getty Images. / Thomas Nilsson Ampliar Ataque las Torres Gemelas (World Trade Center) el 11 de septiembre del 2001. Foto: Getty Images. / Thomas Nilsson Cerrar

Ataque las Torres Gemelas (World Trade Center) el 11 de septiembre del 2001. Foto: Getty Images. / Universal History Archive Ampliar Ataque las Torres Gemelas (World Trade Center) el 11 de septiembre del 2001. Foto: Getty Images. / Universal History Archive Cerrar

Ataque las Torres Gemelas (World Trade Center) el 11 de septiembre del 2001. Foto: Getty Images. / Lonnie Schlein Ampliar Ataque las Torres Gemelas (World Trade Center) el 11 de septiembre del 2001. Foto: Getty Images. / Lonnie Schlein Cerrar

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