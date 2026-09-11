Personero de Pereira gestiona desde Barranquilla alimentos y materiales para familias damnificadas

Pereira

El personero Leonardo Fabio Reales Chacón ha liderado esta articulación con entidades y sectores de Barranquilla, convirtiéndose en enlace para canalizar ayudas hacia el departamento en un momento en el que las necesidades comienzan a pasar de la atención humanitaria inmediata a la recuperación de viviendas.

Como resultado de estas gestiones, ya fue recibido un segundo contenedor proveniente de Barranquilla, cargado con elementos destinados a las familias damnificadas.

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Entre las ayudas se encuentran más de 300 mercados que serán entregados en Dosquebradas, uno de los municipios con mayores afectaciones después del movimiento sísmico.

La gestión comenzó además a incorporar materiales necesarios para la reconstrucción. Ya fueron entregados 2.800 ladrillos de un total de 10.000 previstos para distribuir en el Área Metropolitana, además de 500 bolsas de cemento.

La intención es que estos elementos puedan llegar prioritariamente a quienes enfrentan mayores dificultades para recuperar sus viviendas y no cuentan con los recursos suficientes para asumir por cuenta propia las reparaciones que dejó la emergencia.

“En los últimos días hemos venido aportando, no solamente desde la gestión sino desde la consolidación de esa gestión, un apoyo humanitario que consistente en alimentos y equipos de construcción”, expresó el personero de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón.

Para Reales Chacón, la tarea de la Personería en este momento también implica buscar aliados fuera de Pereira y movilizar solidaridad hacia las comunidades que todavía necesitan acompañamiento, especialmente aquellas que perdieron sus viviendas, sus ingresos o buena parte de sus condiciones básicas de vida.

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El reto continúa siendo considerable. De acuerdo con el balance suministrado, más de 200.000 personas, equivalentes a cerca de 70.000 familias, resultaron afectadas por el terremoto y requieren diferentes tipos de apoyo.

La llegada de mercados, cemento y ladrillos desde Barranquilla abre así una nueva etapa de solidaridad con Risaralda: además de atender las necesidades básicas de los damnificados, las ayudas empiezan a aportar materiales para que las familias puedan avanzar en la recuperación y reconstrucción de sus hogares.