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Gestión del Riesgo de Pereira pide a comunidad respetar marcas en edificios tras colapso de vivienda

Dayana Gómez, directora de Gestión del Riesgo de Pereira (DIGER), conversó con 6AM W acerca del colapso de una vivienda en el centro de Pereira tras el terremoto del 10 de agosto. Este hecho dejó una mujer herida que fue rescatada.

Precisó que la mujer que resultó lesionada tras el derrumbe del edificio era una habitante de calle que ingresó a la vivienda, donde quedó atrapada.

“Nos hemos visto enfrentados a estas condiciones y que la gente se deja llevar por rescatar sus pertenencias y entrar a algunas viviendas”, expresó.

Por esto, pidió que los ciudadanos respeten la restricción y no entren a las viviendas que están marcadas con el posible riesgo de derrumbe.

“La vivienda contaba con ese aviso. Esa es una comunicación que hacemos para alertar a la comunidad, respetarlos, salva vidas”, sostuvo.

Cabe recordar que son alrededor de 150 viviendas las que están en riesgo de colapso en la capital de Risaralda.

Escuche la entrevista completa aquí: