Pereira pide urgente recursos para la demolición de edificaciones y evitar nuevas emergencias

Pereira

El colapso de una vivienda en pleno centro de Pereira, que dejó a una mujer atrapada entre los escombros, volvió a poner sobre la mesa el riesgo que representan cientos de estructuras afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Las autoridades hicieron un llamado urgente para que ninguna persona ingrese a los inmuebles señalizados y solicitaron recursos al Gobierno Nacional para acelerar las demoliciones.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Infraestructura, alrededor de 250 edificaciones fueron advertidas por presentar riesgo de colapso después del terremoto. Durante las casi ocho semanas transcurridas desde la emergencia, más de 70 estructuras ya han sido demolidas. Sin embargo, todavía permanece un número importante de inmuebles que requieren intervención y que podrían representar un peligro para quienes ingresen o permanezcan en sus alrededores.

Según los reportes entregados por la administración municipal, se requieren cerca de $40.000 millones para avanzar en la demolición de más de un centenar de edificaciones afectadas que todavía tienen pendiente este procedimiento.

Diana Osorio, secretaria de Infraestructura del municipio, indicó que ya se han invertido más $15.000 millones en los procesos de demolición, pero necesitan del apoyo del Gobierno a través del Fondo Milagro.

“Aquí estamos levantando la mano al Gobierno Nacional para que nos acompañe y nos ayude en estos procesos también de demolición, porque son inversiones importantes que tenemos que hacer”, expresó la funcionaria de infraestructura.

Mientras avanzan las gestiones, las autoridades reiteraron el llamado a residentes, ciudadanos y habitantes en condición de calle para que no ingresen a edificaciones que estén señalizadas o tengan restricciones por riesgo de colapso.

El objetivo es evitar que se repitan emergencias como la registrada en las últimas horas y que estructuras debilitadas por el terremoto puedan provocar nuevas personas lesionadas o víctimas.