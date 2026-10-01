Archivo General de la Nación apoyará la recuperación de documentos afectados por el sismo en Pereira

Pereira

Los archivos de la Alcaldía de Pereira afectados por el sismo del pasado 10 de agosto serán incluidos en un proceso de recuperación con acompañamiento del Archivo General de la Nación.

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El director de esta entidad, Andrés Ramos, llegó a la ciudad junto con un equipo técnico para conocer directamente las condiciones en las que se encuentran los documentos que resultaron afectados por el movimiento sísmico.

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Durante el recorrido fueron revisados espacios donde permanecen tanto documentos administrativos como parte del archivo histórico de Pereira. A partir de esta evaluación se busca determinar qué acciones se requieren para estabilizar, recuperar y conservar el material que pueda ser intervenido.

“Estamos atendiendo el tema alrededor del sistema documental y archivo que fue afectado de manera decisiva en este último acontecimiento que nos preocupó y que todavía nos duele a todos. Vamos a hacer lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance, para lograr la recuperación inmediata de estos archivos y preservarlos como corresponde y atender al llamado de la ciudadanía”, indicó el director del Archivo General de la Nación, Andrés Ramos.

El trabajo tendrá especial atención sobre la documentación histórica, debido a su importancia para la memoria de la ciudad, pero también sobre los archivos que contienen información administrativa necesaria para el funcionamiento de la Alcaldía.

El acompañamiento nacional permitirá establecer una ruta de trabajo junto con la administración municipal, con criterios técnicos para evitar que el deterioro de los documentos avance y para definir cuáles pueden ser recuperados.

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Por ahora, el siguiente paso será avanzar en la evaluación técnica de los archivos y definir las acciones que permitan salvaguardar la documentación que quedó expuesta tras la emergencia.