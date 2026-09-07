Risaralda recibió $13.600 millones para apoyar a las familias damnificadas por el terremoto

Risaralda

De acuerdo con la Resolución 0765 del 26 de agosto de 2026, el beneficio busca contribuir durante tres meses a una solución temporal de vivienda para los damnificados directos del sismo. Para acceder al apoyo, el hogar deberá estar incluido en el Registro Único de Damnificados (RUD), y su vivienda deberá figurar como destruida o no habitable, además de superar los procesos de verificación establecidos.

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En municipios de categorías 1, 2 y distritos especiales, el apoyo será de $1.050.543 mensuales, equivalente al 60 % del salario mínimo. Para las categorías 3 y 4 será de $875.452 mensuales, correspondiente al 50 %, mientras que en municipios de categorías 5 y 6 será de $787.907 mensuales, equivalente al 45 % del salario mínimo.

Antes de comenzar los desembolsos, los alcaldes deberán enviar a la UNGRD la solicitud formal con el número de hogares que requieren el apoyo y la información correspondiente al RUD. También deberán certificar cuáles de esos hogares tienen viviendas destruidas o no habitables, que residían en el municipio al momento de la emergencia y entregar la identificación de cada hogar.

Posteriormente, la UNGRD enviará la información a la Registraduría Nacional para validar la identidad de los potenciales beneficiarios. Una vez finalizadas estas verificaciones, se conformará la base definitiva y se ejecutará el mecanismo de pago. En Risaralda, la Gobernación adelanta además los trámites jurídicos para establecer un acuerdo con SuperGIROS, entidad que operaría la entrega de los recursos sin cobrar ningún costo a los damnificados.

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El giro de los $13.600 millones a Risaralda no significa que todos los damnificados puedan reclamar inmediatamente el dinero. El pago dependerá de que el hogar esté registrado, cumpla las condiciones establecidas y supere las validaciones correspondientes.