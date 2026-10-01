Colapsó una vivienda en el centro de Pereira: organismos de socorro encontraron con vida a una mujer
La edificación que había quedado afectada por el terremoto del 10 de agosto colapsó en el sector de la carrera 9 con calle 12.
Este 1 de octubre, colapsó una vivienda en la ciudad de Pereira que había sido gravemente afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Bomberos, Policía y unidades especializadas de búsqueda llegaron al lugar para inspeccionar los escombros y establecer si alguna persona se encontraba dentro de la edificación o cerca de ella cuando ocurrió el suceso.
Los organismos de socorro, que llevan a cabo labores de búsqueda y verificación, confirmaron que
La zona permanece acordonada mientras se determina si la emergencia dejó personas lesionadas y se evalúan las condiciones del inmueble.
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Sebastián Grajales
Comunicador Social y Periodista, ha sido presentador y coordinador informativo de Telecafé Noticias,...