Colapsó una vivienda en el centro de Pereira: organismos de socorro encontraron con vida a una mujer

Colapsó una vivienda en el centro de Pereira. Foto: Bomberos Pereira

Este 1 de octubre, colapsó una vivienda en la ciudad de Pereira que había sido gravemente afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Bomberos, Policía y unidades especializadas de búsqueda llegaron al lugar para inspeccionar los escombros y establecer si alguna persona se encontraba dentro de la edificación o cerca de ella cuando ocurrió el suceso.

Los organismos de socorro, que llevan a cabo labores de búsqueda y verificación, confirmaron que

La zona permanece acordonada mientras se determina si la emergencia dejó personas lesionadas y se evalúan las condiciones del inmueble.

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