Ministra de Cultura llegó a Pereira para revisar afectaciones del sector tras el terremoto

Pereira

El sector cultural de Pereira también enfrenta el desafío de reconstruirse después del terremoto del pasado 10 de agosto. Ante las afectaciones en escenarios, escuelas de formación, bienes patrimoniales y las dificultades económicas de artistas y gestores, autoridades locales y nacionales comenzaron a definir una ruta conjunta de recuperación.

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Durante la visita a la ciudad de la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín, se reunió la Gobernación de Risaralda y diferentes entidades públicas y privadas, con el propósito de gestionar ayudas económicas y avanzar en la recuperación de los espacios culturales.

“La conversación no va a ser fácil, porque pretender que lo vamos a reconstruir exactamente igual es fiscalmente imposible. Entonces, nosotros necesitamos mantener la declaratoria, pero que se entienda que después de esta destrucción, la reconstrucción va a tener que darse no como todos pretenden que es levantar, pues reconstruir 100% igual, porque es imposible”, indicó Paola Holguín, ministra de Cultura.

Uno de los puntos centrales fue la protección del Paisaje Cultural Cafetero, reconocido por la UNESCO. La ministra señaló que la reconstrucción debe responder a las nuevas condiciones de la ciudad y garantizar espacios dignos para la comunidad.

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Desde las Secretarías de Cultura también se expusieron las necesidades de las Escuelas de Formación y los escenarios culturales, además de las dificultades que enfrentan artistas, gestores y organizaciones.

La apuesta ahora es articular recursos y acciones que permitan reactivar la actividad cultural y económica, recuperar los espacios afectados y preservar aquellos bienes que hacen parte de la identidad de Pereira y del Paisaje Cultural Cafetero.