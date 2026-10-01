Interceptaron en Risaralda un dron y una cámara de alta tecnología que tendrían como destino el ELN. Foto: Policía Metropolitana de Pereira

Pereira

Un dron y una cámara de alta tecnología, valorados en más de $76 millones, fueron incautados por la Policía durante un procedimiento realizado en carreteras de Risaralda. Según información de inteligencia, los equipos, presuntamente, iban a ser utilizados por el Frente de Guerra Occidental del ELN y eran transportados desde Bello, Antioquia, con destino a Cartago, Valle del Cauca.

Las labores de inteligencia indicarían que tanto el dron como la cámara serían entregados a esta estructura armada para fortalecer sus capacidades de observación e inteligencia y apoyar actividades delictivas en zonas del Valle del Cauca y Chocó.

La incautación se produjo en medio de una alerta de seguridad relacionada con información de inteligencia sobre posibles intenciones del Frente de Guerra Occidental de ejecutar acciones contra integrantes de la Fuerza Pública.

Según el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, esta alerta coincide con la conmemoración de los cinco años de la muerte de ‘Fabián’, que fue identificado como cabecilla de esa estructura del ELN.

La Policía considera que impedir la llegada de estos dispositivos representa una afectación a la capacidad logística de la estructura, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece este tipo de tecnología para realizar labores de vigilancia y reconocimiento.

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Los equipos, cuyo valor supera los $76 millones, quedaron en poder de las autoridades, mientras continúan las investigaciones para establecer quién los envió, quién debía recibirlos y determinar con precisión la ruta que seguirían hasta su presunto destino final.