Risaralda busca asegurar $80.000 millones del OCAD Regional para mejorar viviendas tras el terremoto

Pereira

La reconstrucción de miles de viviendas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto tendría una mayor bolsa de recursos. Risaralda pasó de proyectar $50.000 millones a $80.000 millones para financiar intervenciones que permitan recuperar las condiciones de habitabilidad de las familias damnificadas.

El anuncio fue realizado por el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa durante una sesión del OCAD Regional de Regalías desarrollada en Medellín, donde se avanzó en la ruta para lograr la priorización del proyecto.

“Yo había anunciado 50 mil millones, hoy tengo que anunciar 80 mil millones de pesos para el mejoramiento de miles de viviendas en el departamento de Risaralda”, señaló Patiño.

Antioquia será clave para priorizar el proyecto

Dentro del proceso, Antioquia asumirá el papel de priorizador de la iniciativa ante el OCAD Regional, un paso necesario para continuar con su trámite. Sin embargo, el proyecto todavía deberá cumplir los procedimientos y obtener los avales correspondientes, incluido el que se espera por parte del Gobierno Nacional, antes de llegar a ejecución.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, manifestó el respaldo de su departamento a la recuperación de Risaralda y aseguró que, ante la dimensión de los daños, la reconstrucción debe convertirse en una prioridad.

“No hay tarea más urgente hoy en el país que reconstruir las zonas afectadas, el Eje Cafetero, Risaralda, un departamento que tanto sufrió con el terremoto”, afirmó.

Rendón señaló que Antioquia actuará como un aliado dentro del OCAD Regional para facilitar la priorización de las iniciativas que permitan recuperar las condiciones de vida de las comunidades afectadas.

La vivienda, uno de los grandes retos de la reconstrucción

Los $80.000 millones estarán enfocados en el mejoramiento de viviendas, uno de los frentes prioritarios después de los daños que dejó el terremoto en diferentes municipios de Risaralda.

La Gobernación deberá ahora avanzar en los requisitos técnicos y administrativos necesarios para convertir los recursos anunciados en intervenciones concretas. Paralelamente, continuará la gestión ante la Nación y otras entidades para financiar los diferentes componentes que demanda la reconstrucción.

“Gracias Antioquia, gracias, gobernador Andrés Julián por apoyar este proceso y por abrazar al departamento de Risaralda”, expresó Patiño.

La gestión representa así un nuevo paso en la búsqueda de financiación para la recuperación del departamento, pero los $80.000 millones aún deberán superar la ruta de aprobación correspondiente antes de comenzar a ejecutarse en las viviendas afectadas.