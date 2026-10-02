Personero pidió acelerar el Fondo Milagro y vincular al sector privado para reconstruir a Pereira

Pereira

El personero de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón, expresó preocupación por el avance del Fondo Milagro y aseguró que la reconstrucción de la ciudad necesita una participación más activa del sector privado para conseguir recursos con mayor rapidez, especialmente para recuperar el comercio afectado por el terremoto.

Reales Chacón señaló que Pereira y el Eje Cafetero ya cuentan con una experiencia que debería servir como referencia: el proceso desarrollado después del terremoto de 1999.

A su juicio, una de las lecciones de aquella emergencia fue la capacidad de organizar rápidamente un mecanismo para la reconstrucción, acompañado por personas con experiencia y con participación de diferentes sectores.

“Pereira tiene un antecedente de 1999 que no puede ocultar, cuando el Eje Cafetero fue destruido y de una forma diligente y efectiva se empezó a reconstruir”, manifestó el personero.

Para el delegado del Ministerio Público, depender exclusivamente de los tiempos y de los recursos públicos podría retrasar la recuperación. Por esta razón, considera necesario abrir una mayor participación al empresariado y aprovechar su capacidad para movilizar recursos.

“Si no vinculamos al sector privado, que tiene los recursos, la posibilidad, la disponibilidad y el medio expedito, los recursos del Estado siempre llegarán tarde y eso hará más gravosa la reconstrucción”, advirtió.

El personero planteó que el Fondo Milagro, creado recientemente para apoyar la recuperación, debería fortalecerse con recursos y participación privada, de manera que pueda comenzar a responder con mayor velocidad a las necesidades que enfrenta Pereira.

Uno de los sectores que, según Reales Chacón, requiere atención prioritaria es el comercio, por su importancia para la generación de empleo, el movimiento económico y los ingresos de la ciudad.

Su llamado se produce cuando Pereira continúa enfrentando las consecuencias económicas y de infraestructura dejadas por el terremoto del 10 de agosto y crece la expectativa frente a la llegada y ejecución de los recursos necesarios para avanzar en la reconstrucción.