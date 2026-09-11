Conozca cuál es y cuánto duran los cursos más cortos del SENA | Getty Images/ SENA

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sigue apostándole a la educación y cuenta con una variedad de programas a nivel nacional en distintas modalidades.

La entidad continúa con su variedad de programas de formación a por medio de su amplio portafolio de carreras y cursos para prepararse en diferentes áreas del conocimiento con carreras en niveles técnicos y tecnólogos.

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Asimismo, el SENA tiene un portafolio de opciones con cursos de corta duración, los cuales son de formación de tipo complementaria y están enfocados en campos específicos como programación, turismo, producción, salud, entre otros.

A través de la plataforma Betowa, todos los interesados podrán consultar los cursos que tiene a disposición el SENA y solicitar un cupo para acceder a ellos. Según la estructura de cada curso, las personas tendrá la posibilidad de escoger entre modalidades presencial, virtual o mixta, según indique el portal web.

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¿Cuál es y cuánto dura el curso más corto del SENA?

Los cursos del SENA suelen durar en promedio entre 40 a 48 horas en total, sin embargo, los de más corta duración solo tardan 10 horas y tienen un enfoque empresarial y se dictan de forma presencial, de acuerdo con la entidad.

Conozca a continuación los cursos de corta duración que se desarrollan en la entidad:

Formación en sensibilización sobre protección para todo el personal de la instalación portuaria. omi 3.25. IMO 3.25. Security awareness training for all port facility personnel.

Higiene y manipulación de alimentos.

Omi 3.24: Sensibilización sobre seguridad para el personal portuario con tareas de protección. imo 3.24 security awareness training for port facility personnel with designated security duties.

De igual manera, el SENA ofrece programas que pueden durar hasta 20 horas y que hacen parte de áreas como cliente, materiales y herramientas y producción y transformación. Estos cursos también son de formación de tipo complementaria y algunos de los más destacados son:

Costos unitarios directos para la construcción.

Higiene y manipulación de alimentos.

Mercadeo básico y servicio al cliente.

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¿Cómo inscribirse en los cursos del SENA?

Todas las personas interesadas en los cursos de corta dirección, carreras técnicas o tecnólogas deberán tener una cuenta activa en la página web de Betowa. En caso de no tenerla, tendrá que dar clic en el botón ‘Registrarme’ y completar los campos señalados con sus datos personales.

Luego de tener su usuario activo, podrá ingresar a la plataforma, consultar los cursos que más le llamen la atención y aplicar en el que desee inscribirse.

De igual manera, se recomienda entrar a la página web para revisar la disponibilidad de los programas, el contenido para aprender, las modalidades y más detalles.

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