El uso de la IA esta obligando a rediseñar la educación y formar estudiantes con pensamiento crítico

La inteligencia artificial ya está presente en la vida cotidiana y su llegada a las aulas plantea un desafío que va más allá de incorporar nuevas plataformas. Así lo señaló Rodrigo Madeira, EdTechs Manager en Amazon Web Services, quien advirtió que las instituciones educativas deben rediseñar sus modelos de enseñanza para aprovechar esta tecnología de manera efectiva y sostenible.

Madeira destacó, durante el II Encuentro Internacional de Líderes, Compartir Next 2026 de Santillana, la importancia de preservar el pensamiento crítico y la autonomía de los estudiantes frente al uso creciente de herramientas de inteligencia artificial. Según dijo, el mayor riesgo que tienen los jóvenes al exponerse a las nuevas tecnologías es la “pereza cognitiva”, asociada a una menor actividad cerebral y dificultades para recordar contenidos cuando las personas delegan completamente sus procesos de razonamiento en estas tecnologías.

En ese sentido, el representante de AWS sostuvo que las escuelas que logren equilibrar el potencial de la IA con el desarrollo cognitivo estarán mejor preparadas para liderar la próxima etapa de la educación. Para lograrlo, afirmó que las nuevas generaciones “deberán formarse para un mercado laboral más flexible, con carreras menos lineales y una creciente interacción entre profesionales y agentes tecnológicos”.

Inteligencia Artificial y cómo educar a los “nuevos Leonardos”

Conferencista y escritor referente en desarrollo personal, IA y educación de nueva generación. | Foto: Alexander Guevara, Santillana Colombia Ampliar Conferencista y escritor referente en desarrollo personal, IA y educación de nueva generación. | Foto: Alexander Guevara, Santillana Colombia Cerrar

Para ampliar el marco de esas interrelaciones que postuló Madeira, el filósofo y escritor Tomás Balmaceda propuso entender el actual momento tecnológico como una transformación profunda del conocimiento y de las instituciones. En su conferencia “Inteligencia Artificial y cómo educar a los nuevos Leonardos”, comparó este escenario con el Renacimiento y defendió la formación de personas capaces de combinar distintas áreas del saber, como lo hizo Leonardo da Vinci.

Al respecto, Balmaceda señaló que, en un contexto donde el conocimiento es abundante y accesible, “la educación debe concentrarse menos en la acumulación de datos y más en desarrollar criterio, creatividad, capacidad de diálogo y pensamiento crítico”. A su juicio, utilizar la IA para reemplazar completamente el esfuerzo intelectual no hace más inteligentes a los estudiantes y puede debilitar su capacidad para pensar por cuenta propia.

En complemento, para comenzar a corregir esa falta de autoexigencia, recomendó que los docentes incentiven en sus niños prácticas pedagógicas asociadas a la conversación, a “socializar con el otro” para promover intereses mutuos que los lleven a la investigación autónoma para nutrir sus ideas, que se identifiquen con ellas y las desarrollen con nuevos datos e información.

De este modo, ambos conferencistas coincidieron en que el reto no consiste en prohibir la inteligencia artificial, sino en enseñar a utilizarla con conciencia, propósito y responsabilidad. El desafío para las instituciones, plantearon, es preparar a los estudiantes para un futuro en el que las herramientas tecnológicas serán cada vez más poderosas, pero en el que seguirán siendo decisivas las capacidades humanas para interpretar, crear, decidir y relacionarse.

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