Casi dos meses tras el terremoto, hay 100% de reactivación educativa: 286.000 siguen en trámite

Tras el terremoto del pasado 10 de agosto, el Ministerio de Educación reportó que el 100% de los estudiantes afectados ya recibe nuevamente el servicio educativo. La cifra corresponde a cerca de 1,3 millones de niños, niñas y jóvenes, aunque no significa que todos hayan regresado a sus colegios en las mismas condiciones que tenían antes de la emergencia, pues no quiere decir que todos hayan regresado a la presencialidad plena, pero si cuentan con diferentes alternativas para no suspender sus clases.

De acuerdo con el balance entregado por el Ministerio, cerca de 991 mil estudiantes ya están en clases completamente presenciales. Otros 110 mil estudian bajo un modelo de alternancia y alrededor de 175 mil lo hacen mediante una modalidad híbrida, que combina diferentes formas de atención.

Esto significa que el 100% de reactivación se refiere a que los estudiantes están vinculados nuevamente al servicio educativo, incluso cuando las condiciones de las sedes todavía no permiten el regreso completo a las aulas.

¿Qué pasa con los que todavía no están presencialmente?

El Ministerio reporta que 286.186 estudiantes permanecen en esquemas transitorios mientras se recuperan las condiciones físicas de las instituciones educativas. En estos casos se han utilizado alternativas como aulas temporales, espacios educativos diferentes, docentes itinerantes, conectividad y herramientas tecnológicas.

¿Cómo se definió la atención?

Para organizar la respuesta, el Ministerio indicó que analizó 5.539 sedes educativas, teniendo en cuenta factores como los daños en infraestructura, la cantidad de estudiantes, la ruralidad, las condiciones socioeconómicas, la conectividad y la continuidad del servicio.

La viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Gledy María Foliaco, explicó que la respuesta incluyó acciones de infraestructura, modelos pedagógicos flexibles, tecnología, acompañamiento a las comunidades y bienestar docente.

¿Qué falta?

El reto ahora es que los estudiantes que permanecen en modalidades transitorias puedan volver progresivamente a la presencialidad plena y más los territorios más apartados del país que resultaron afectados. Para eso indicaron que continúan las labores de reparación y reconstrucción de las sedes afectadas, recordemos, acciones que quedaron configuradas en los diferentes decretos para la recuperación de los centros educativos y asimismo, el apoyo a la sedes públicas afectadas principalmente.

El propio Ministerio aclara que alcanzar el 100% de reactivación no significa que la recuperación haya terminado. La siguiente etapa está relacionada con recuperar completamente las aulas y fortalecer las condiciones de aprendizaje para los estudiantes que todavía permanecen en esquemas transitorios.