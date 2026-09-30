Estudie GRATIS en Bogotá: Jóvenes a la E abrirá nueva convocatoria, ¿Quiénes pueden aplicar?

Jóvenes a la E es un programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá que tiene como intención facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior.

El programa está dirigido para los jóvenes de hasta 28 años que sean bachilleres de la capital del país y cubre el 100% de la matrícula en instituciones de educación superior, ya sean públicas o privadas, y en programas técnicos, tecnológicos o universitarios.

De igual manera, otorga subsidios de sostenimiento que pueden llegar a ser de hasta un salario mínimo legal vigente por periodo académico, sumado a apoyos como alimentación en algunas convocatorias y transporte.

Las últimas convocatorias de Jóvenes a la E de este para acceder a la formación con financiación del Distrito abrirá a finales de octubre de 2026, el cual traerá beneficios para alumnos de instituciones educativas públicas.

La inscripción se hará en internet por medio del aplicativo Sicore de la Agencia Atenea o en este link. Las personas que queden seleccionadas, a cambio, tendrá que realizar una pasantía o práctica social como forma de retribución a la ciudad.

¿Cuándo es la convocatoria de Jóvenes a la E?

La convocatoria Jóvenes a la E: Educación Superior Públicas 4.2 tiene como fecha de apertura el domingo 25 de octubre de 2026 a las 8:00 a. m., y su cierre será el jueves 29 del mismo mes a las 8:00 p. m.

Este programa está dirigido a jóvenes de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC) que comenzaron sus estudios durante el primer semestre de 2026, además de los estudiantes admitidos en programas técnicos laborales del SENA Regional Distrito Capital que iniciaron su formación en los trimestres I o II de 2026.

¿Cuántas personas pueden beneficiarse con la convocatoria?

Esta iniciativa entregará 734 beneficios:

59 para estudiantes de la ETITC.

675 para personas admitidas en programas técnicos laborales del Sena.

El propósito del programa es brindar beneficios que contribuyan a que los jóvenes continúen sus estudios y culminen satisfactoriamente su formación.

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