ICETEX ofrece becas del 100% para estudiar inteligencia artificial en el exterior: así puede aplicar
Conozca los requisitos y la fecha límite para postularse en esta convocatoria.
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) en alianza con el Gobierno de India, dieron a conocer la apertura de una nueva convocatoria de becas destinadas para que colombianos puedan acceder a programas de inteligencia artificial, analítica de datos y liderazgo.
De acuerdo con la información compartida por la entidad, estas becas cubren el 100% de la matrícula, visa de estudio, los tiquetes aéreos, alojamiento y estipendio diario.
¿Qué ofrece el programa?
El seminario llamado ‘Programa Especializado en Inteligencia Artificial’, dirigido a funcionarios públicos, profesionales, investigadores, docentes y demás perfiles técnicos que cuenten con conocimientos previos de programación en Python y fundamentos de aprendizaje automático e impartido por el Centre for Development of Advanced Computing Noida, ofrece un curso para profesionales colombianos residentes en Colombia para fortalecer capacidades en inteligencia artificial, redes neuronales y aprendizaje profundo, mediante la combinación de fundamentos teóricos y ejercicios prácticos orientados al diseño, desarrollo e implementación de soluciones basadas en IA.
El curso tiene la intención de brindar herramientas para comprender tendencias actuales de la inteligencia artificial, desarrollar y aplicar componentes de redes neuronales, trabajar con conjuntos de datos reales y utilizar bibliotecas y marcos modernos para el desarrollo de modelos y sistemas eficientes y escalables.
El contenido temático del programa estará compuesto por los módulos de fundamentos de la inteligencia artificial, redes neuronales profundas y tendencias en IA y plataformas de computación.
¿Qué duración tienen los programas y cuándo comienzan?
El programa tiene una duración de 14 días, iniciando el 4 de noviembre de 2026 y finalizando el 17 del mismo mes. El diplomado se dictará en inglés y español y los estudiantes recibirán un certificado del curso.
¿Cómo postularse a las becas?
La convocatoria inició el 27 de agosto y finalizará el 17 de septiembre de 2026 a la 5:00 p.m. Asimismo, para el programa de Analítica de datos, la fecha límite es el 12 de noviembre.
Todos los aspirantes deberán realizar su postulación en la página oficial del ICETEX y completa los siguientes documentos:
- Diligenciar en inglés el formulario disponible en esta página y cargarlo en la plataforma del ICETEX.
- Diligenciar el formato con la experiencial profesional.
- El formulario deberá tener la firma del aspirante.
- Diligenciar un formulario médico en inglés por el médico de su preferencia (EPS, particular o salud prepagada), con firma y selló que dé cuenta del registro médico.
- Presentar el título universitario de pregrado con el certificado de notas.
- Presentar su pasaporte.
- Certificados de experiencia profesional.
- Certificados conocimientos de inglés.
- Certificado de condiciones socioeconómicas.
- Certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla.
Requisitos
- Los aspirantes deberán contar con estos requisitos mínimos:
- Ser profesional y residente en Colombia.
- Poseer un promedio mínimo de 3.8 sobre 5.0
- Mínimo nivel de inglés B2.
- Experiencia laboral relacionada.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...