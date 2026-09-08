ICETEX ofrece becas del 100% para estudiar inteligencia artificial en el exterior: así puede aplicar

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) en alianza con el Gobierno de India, dieron a conocer la apertura de una nueva convocatoria de becas destinadas para que colombianos puedan acceder a programas de inteligencia artificial, analítica de datos y liderazgo.

De acuerdo con la información compartida por la entidad, estas becas cubren el 100% de la matrícula, visa de estudio, los tiquetes aéreos, alojamiento y estipendio diario.

¿Qué ofrece el programa?

El seminario llamado ‘Programa Especializado en Inteligencia Artificial’, dirigido a funcionarios públicos, profesionales, investigadores, docentes y demás perfiles técnicos que cuenten con conocimientos previos de programación en Python y fundamentos de aprendizaje automático e impartido por el Centre for Development of Advanced Computing Noida, ofrece un curso para profesionales colombianos residentes en Colombia para fortalecer capacidades en inteligencia artificial, redes neuronales y aprendizaje profundo, mediante la combinación de fundamentos teóricos y ejercicios prácticos orientados al diseño, desarrollo e implementación de soluciones basadas en IA.

El curso tiene la intención de brindar herramientas para comprender tendencias actuales de la inteligencia artificial, desarrollar y aplicar componentes de redes neuronales, trabajar con conjuntos de datos reales y utilizar bibliotecas y marcos modernos para el desarrollo de modelos y sistemas eficientes y escalables.

El contenido temático del programa estará compuesto por los módulos de fundamentos de la inteligencia artificial, redes neuronales profundas y tendencias en IA y plataformas de computación.

¿Qué duración tienen los programas y cuándo comienzan?

El programa tiene una duración de 14 días, iniciando el 4 de noviembre de 2026 y finalizando el 17 del mismo mes. El diplomado se dictará en inglés y español y los estudiantes recibirán un certificado del curso.

¿Cómo postularse a las becas?

La convocatoria inició el 27 de agosto y finalizará el 17 de septiembre de 2026 a la 5:00 p.m. Asimismo, para el programa de Analítica de datos, la fecha límite es el 12 de noviembre.

Todos los aspirantes deberán realizar su postulación en la página oficial del ICETEX y completa los siguientes documentos:

Diligenciar en inglés el formulario disponible en esta página y cargarlo en la plataforma del ICETEX.

y cargarlo en la plataforma del ICETEX. Diligenciar el formato con la experiencial profesional.

El formulario deberá tener la firma del aspirante.

Diligenciar un formulario médico en inglés por el médico de su preferencia (EPS, particular o salud prepagada), con firma y selló que dé cuenta del registro médico.

Presentar el título universitario de pregrado con el certificado de notas.

Presentar su pasaporte.

Certificados de experiencia profesional.

Certificados conocimientos de inglés.

Certificado de condiciones socioeconómicas.

Certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla.

Requisitos

Los aspirantes deberán contar con estos requisitos mínimos:

Ser profesional y residente en Colombia.

Poseer un promedio mínimo de 3.8 sobre 5.0

Mínimo nivel de inglés B2.

Experiencia laboral relacionada.

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