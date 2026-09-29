¿Cómo consultar el puntaje de las pruebas de admisión de la Universidad Nacional? Fechas clave

En décimo lugar quedó ubicada la universidad Nacional de Colombia, la cual fue elegida como la mejor en la opinión de más de 10.000 líderes académicos de todo el mundo, que abarcó un total de 133 países encuestados.( Colprensa )

El pasado 20 de septiembre, los estudiantes colombianos interesados en ingresar a la Universidad Nacional de Colombia presentaron las pruebas de admisión y pruebas específicas.

Para estas pruebas, la institución contaba con 30 sitios de presentación en todo el territorio nacional e incluso, oficinas consulares en el exterior.

Es por eso que desde Caracol Radio le contamos todos los detalles para consultar los puntajes y las fechas clave para inscribir su programa curricular.

¿Cómo consultar el puntaje de las pruebas de admisión de la Universidad Nacional?

Desde el 1 y hasta el 6 de octubre de 2026, podrá consultar e inscribir el programa curricular que desea estudiar según el tipo de admisión y la sede seleccionada.

Esta inscripción solo podrá realizarse en las fechas establecidas. Además, la institución subraya que los cupos se asignarán a los aspirantes con los puntajes más altos hasta completar la disponibilidad en orden descendente.

680: Admitido

650: Admitido

620: Admitido

602: No admitido

Para consultar los resultados de la prueba de admisiones deberá:

Ingresar a asminsiones.unal.edu.co En la sección de pregrado haga clic en la opción de ‘Consultar resultados’ Diligencie su número de documento, su clave de acceso y complete el captcha que aparece en pantalla. Allí, le saldrá el resultado de la prueba.

Una vez conozca su puntaje, podrá desplegar el listado con la oferta de programas disponibles dependiendo el tipo de admisión y la sede seleccionada.

En caso de no haber sido admitido, aún tiene una oportunidad. Del 15 al 19 de octubre podrá inscribirse a los programa que aún tengan cupos disponibles a través del mismo proceso antes realizado