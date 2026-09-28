Becas Bill Gates Cambridge 2027: ¿Cómo aplicar? Pagan la matrícula completa del posgrado

Las becas Gates Cambrigde son un reconocido programa internacional de postgrado en la Universidad de Cambridge, que son financiadas por la Fundación Bill y Melinda Gates. Tienen como misión construir una red global de futuros líderes comprometidos con mejorar la vida de los demás.

Anualmente, Gates Cambridge ofrece de alrededor de 70 becas completas a solicitantes sobresalientes de países fuera del Reino Unido para cursar un posgrado en cualquier disciplina disponible en la Universidad de Cambridge. Asimismo, dos tercios de estas becas se otorgan a estudiantes de doctorado, un tercio de ellas en la convocatoria para Estados Unidos y el resto en la convocatoria internacional.

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Cambridge registra aproximadamente 250 estudiantes que cursan estudios en todas las áreas disponibles en la Universidad y que se distribuyen entre sus departamentos y facultades, además de formar su propia comunidad. A su vez, cuenta con una comunidad de más de 1.700 ex becarios del programa Gates Cambridge, procedentes de 116 países.

El programa de becas Gates Cambridge se creó en octubre de 2000 gracias a una histórica donación de 210 millones de dólares de la Fundación Gates a la Universidad de Cambridge y la primera promoción de becarios fue en octubre de 2001.

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¿Qué cubre la beca?

La beca Gates Cambridge cubre el total de los estudios y financiación adicional para gastos discrecionales de los estudiantes. Algunos de ellos son:

Cuota de composición universitaria a la tasa correspondiente.

Una beca de manutención para un estudiante soltero (23.152 libras esterlinas durante 12 meses según la tarifa de 2026-27. Además será prorrateada para cursos de menos de 12 meses y para los estudiantes de doctorado, la beca es por un máximo de 4 años.

Un pasaje de avión de ida en clase económica tanto al principio como al final del curso.

Costos de visa de entrada y costo del recargo de salud para inmigrantes.

Es importante resaltar que la cuota de matrícula universitaria varía según el tipo de estudiante; los solicitantes deben consultar el folleto de estudios de posgrado para obtener información detallada sobre los importes exactos, ya que algunas no las cubre o no totalmente.

De igual manera, la beca Gates Cambridge no cubre las tasas de laboratorio ni los costes de equipos científicos ni otros recursos académicos similares.

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¿Cómo aplicar?

Todos los ciudadanos de cualquier país puede solicitar una beca Gates Cambridge en Doctorado (a tiempo completo o parcial), Maestrías (a tiempo completo) y Curso de posgrado de un año de duración (a tiempo completo), con algunas excepciones.

Los interesados deben presentar su solicitud de admisión y financiación por medio del portal de solicitudes de la universidad, donde deberá adjuntar en formato PDF, con un peso inferior de 2MB sin estar cifrados, los siguientes documentos:

Dos referencias al presentar su solicitud.

Expediente académico con el resumen oficial de su historial académico con las calificaciones obtenidas hasta la fecha. Si los documentos no están en inglés, deberá subir una traducción completa de cada uno, realizada por un traductor jurado.

Currículum Vitae (CV).

Declaración personal o carta de motivación en la que deberá describir sus habilidades relevantes, experiencia, logros académicos y motivación para solicitar el curso elegido.

Propuesta de investigación.

Algunos cursos podrán muestras de sus trabajos escritos.

Algunos departamentos podrían solicitar el resultado del examen GRE (Graduate Record Examination).

Documentos financieros (carta de financiación).

Por su parte, durante el proceso de admisión para las becas Gates Cambridge, se evalúan cuatro criterios: excelencia académica, razones para elegir el curso, compromiso para mejorar la vida de los demás y capacidad de liderazgo.

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