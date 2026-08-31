Números de cédula que declaran renta en septiembre 2026: Fecha según últimos dígitos del documento

Conozca las cédulas que deben declarar renta del 1 al 28 de septiembre de 2026. Foto: DIAN/ Getty Images.

La declaración de renta es un documento oficial en el que la persona consigna sus ingresos, egresos y bienes de un año. Se presenta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y es utilizado por el Estado para calcular si el contribuyente deberá pagar impuestos y a cuánto ascenderían sus obligaciones.

Es por esto que la DIAN publicó el calendario oficial para que las personas naturales realicen su declaración de renta 2026 (año gravable 2025).

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El calendario tributario estableció que para la declaración de renta, las personas tendrán desde el 12 de agosto y hasta el 26 de octubre de 2026 para hacerlo, sin embargo, debido a la tragedia del terremoto del pasado 10 de agosto, hay unos plazos diferentes para los damnificados.

Las fechas de los pagos de la declaración de renta son determinar a partir de los dos últimos dígitos del número de la cédula de ciudadanía o del Número de Identificación Tributaria (NIT), según corresponda.

Asimismo, es de carácter importante que toda persona que esté en la obligación de declarar renta lo haga en las fechas límites para que que evite sanciones.

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¿Cómo conocer si tiene que declarar renta?

Si una persona no conoce si tiene que declarar renta, podrá consultarlo directamente en el portal web oficial de la DIAN o en el siguiente link.

En esta página, tendrá que ingresar el número de su cédula o NIT para conocer si hay una declaración sugerida disponible. Sin embargo, la DIAN hace la recomendación de que la información sea validada por cada contribuyente, ya que la responsabilidad sobre los datos reportados en responsabilidad del ciudadano.

Asimismo, en esta página podrá conocer cómo realizar su declaración de renta y hay un botón, en la parte superior, donde podrá hacerla directamente.

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Cédulas que deben declarante del 1 al 28 de septiembre de 2026

De acuerdo con el calendario tributario de la DIAN, las cédulas que deben declarar renta del 1 al 30 de septiembre de 2026 corresponden a las terminadas en los números del 27 al 66. A continuación, publicamos la fecha límite de declaración:

1 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 27 y 28.

cédulas terminadas en 27 y 28. 2 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 29 y 30.

cédulas terminadas en 29 y 30. 3 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 31 y 32.

cédulas terminadas en 31 y 32. 4 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 33 y 34.

cédulas terminadas en 33 y 34. 7 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 35 y 36.

cédulas terminadas en 35 y 36. 8 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 37 y 38.

cédulas terminadas en 37 y 38. 9 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 39 y 40.

cédulas terminadas en 39 y 40. 10 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 41 y 42.

cédulas terminadas en 41 y 42. 11 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 43 y 44.

cédulas terminadas en 43 y 44. 14 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 45 y 46.

cédulas terminadas en 45 y 46. 15 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 47 y 48.

cédulas terminadas en 47 y 48. 16 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 49 y 50.

cédulas terminadas en 49 y 50. 17 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 51 y 52.

cédulas terminadas en 51 y 52. 18 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 53 y 54.

cédulas terminadas en 53 y 54. 21 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 55 y 56.

cédulas terminadas en 55 y 56. 22 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 57 y 58.

cédulas terminadas en 57 y 58. 23 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 59 y 60.

cédulas terminadas en 59 y 60. 24 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 61 y 62.

cédulas terminadas en 61 y 62. 25 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 63 y 64.

cédulas terminadas en 63 y 64. 28 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 65 y 66.

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