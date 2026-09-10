SENA ofrece cursos de office: conozca los programas, modalidades y requisitos

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) continúa apostándole a la educación e informó una nueva convocatoria gratuita para todos los interesados a nivel nacional.

La entidad educativa sigue con sus múltiples programas de formación a través de su amplio portafolio de carreras y cursos para prepararse en diferentes campos del conocimiento como inglés, tecnología, turismo, programación, entre otros.

En su plataforma Betowa, todos los interesados podrán consultar los planes de estudio que ofrece el SENA y solicitar un cupo para acceder a ellos. Según la estructura de cada curso, las personas tendrá la posibilidad de escoger entre modalidades presencial, virtual o mixta, según indique el portal web.

Uno de los principales planes de estudios de la entidad es los cursos de aplicaciones informáticas de Microsoft Office, el cual abarca programas como Word, Excel, PowerPoint, entre otros, y que tienen funciones y objetivos muy diferentes.

El Word se usa regularmente para escribir cartas o redactar documentos. Por su parte, Excel es para realizar tablas, estadísticas o balances contables, mientas que PowerPoint se utiliza para realizar presentaciones.

¿Cuáles son los cursos de Office que ofrece el SENA?

El curso de la entidad educativa está diseñado para estudiantes de colegio, alumnos de carrera en los que se usa estas herramientas o cualquier persona interesada en aplicarlos a su vida.

Durante el año, el SENA ofrece diferentes convocatorias que todas las personas en el territorio nacional se inscriban y puedan acceder a los cursos.

Conozca a continuación los cursos a los que puede acceder relacionados al manejo de los programas Office:

Creación de funciones y gráficos usando Microsoft Excel.

Manejo intermedio de la herramienta de hojas de cálculo Excel.

Informática: Microsoft Word, Excel e internet.

Manejo básico de la herramienta de hojas de cálculo Excel.

Manejo de datos con Microsoft Excel en entornos organizacionales.

Uso de Excel y Access para el desarrollo de aplicaciones administrativas empresariales.

Manejo de herramientas Microsoft Office 2016: Excel.

Excel avanzado: Gestión estratégica de información.

Requisitos

Todas las personas interesadas en los cursos de corta dirección, carreras técnicas o tecnólogas deben una cuenta activa en la página web de Betowa. En caso de no contar con esto, tendrá que dar clic en el botón ‘Registrarme’ y diligenciar los campos señalados con sus datos personales.

Ya con su usuario activo, podrá ingresar a la plataforma, consultar los cursos que más le llamen la atención y aplicar en el que desee inscribirse.

De igual manera, se recomienda entrar a la página web para revisar la disponibilidad de los programas, el contenido para aprender, las modalidades y más detalles.