Resultados UNAL 2027-1: ¿Cuándo salen los puntajes definitivos del examen de admisión? Entérese

Logo e imagen de fondo tomada de la Universidad Nacional de Colombia // Imagen de los estudiantes tomada de Getty imagenes (Crédito: Carlos Barquero)

Los aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) para el semestre 2027-1 ya pueden consultar los resultados de la prueba de admisión. De acuerdo con el cronograma de la Dirección Nacional de Admisiones, la aplicación de la prueba se realizo el pasado 20 de septiembre de 2026 y la publicación de los resultados obtenidos estará disponible a partir del 1 de octubre.

Pese a que los resultados obtenidos son relevantes para la distribución de cupos, no corresponde todavía a la asignación definitiva. Después de conocer el puntaje, los aspirantes deberán realizar la inscripción del programa curricular al que se desea aplicar y tendrán hasta el 6 de octubre para completar dicha etapa.

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¿Cuándo salen los resultados de admisión de la UNAL?

En el cronograma publicado por la universidad se establece que los resultados de admisión se podrán consultar a partir del 9 de octubre de 2026 para quienes hayan realizado la inscripción del programa curricular. En está fecha los aspirantes podrán conocer si fueron admitidos al programa seleccionado.

Para los programas que requieren de pruebas especificas, las fechas son diferentes y se organiza de la siguiente forma:

Música y Música Instrumental: Para este punto ya se han realizado las pruebas específicas, el 9 de octubre se publicaran los puntajes y entre el 15 y el 20 de octubre saldrán los resultados de admisión.

Para este punto ya se han realizado las pruebas específicas, el 9 de octubre se publicaran los puntajes y entre el 15 y el 20 de octubre saldrán los resultados de admisión. Artes Pláticas y Cine y Televisión: Desde el 1 de octubre se podrá consultar quienes fueron convocados para presentar las pruebas específicas, el 9 de octubre se aplicara la prueba, el 16 de octubre se podrá consultar los puntajes y entre el 26 y 30 de octubre saldrán los resultados de admisión.

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¿Cómo consultar el puntaje UNAL?

Para consultar los puntajes obtenidos en las pruebas se debe hacer directamente en la página de la Dirección Nacional de Admisiones de la UNAL o siga los siguientes pasos:

Ingrese a la página web oficial de Admisiones Universidad Nacional de Colombia.

Seleccione la sección de Pregrado .

. Haga clic en la opción de Consultar resultados .

. Digite el número de documento y clave de acceso .

y . Complete el código captcha que aparece en la pantalla y presione continuar para visualizar el puntaje.

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¿Qué hacer si no es admitido en la UNAL?

En caso de no haber sido admitido en el programa seleccionado o no haberlo hecho en las fechas estipuladas, desde el 9 al 11 de noviembre estará abierta la inscripción a programas curriculares con cupos liberados.

A partir del 13 de noviembre se podrá consultar los resultados de admisión y desde el 17 hasta el 23 de noviembre se podrá enviar los documentos requeridos a la respectiva División de Registro y Matrícula, de aquellos aspirantes que han sido seleccionados.

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