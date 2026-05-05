La Agencia Pública de Empleo del SENA tiene más de 30.000 vacantes en todo el territorio nacional. Foto: APE del SENA.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de la Agencia Pública de Empleo (APE), tiene a disposición más de 30.000 vacantes en todo el territorio nacional.

Además, las ofertas de trabajo abarcan desde niveles operativos hasta cargos directivos y profesionales.

Lugares de empleo y número de vacantes

Bogotá: La capital del país lidera la lista con más del 9.000 vacantes, siendo casi el 30 % de la convocatoria nacional.

Valle del Cauca: Este departamento ofrece más de 2.100 ofertas de empleo.

Antioquia: Los antioqueños tienen a su disposición más de 1.900 ofertas activas.

Meta: El departamento llanero está incluido y tiene a su disposición más de 1.400 vacantes.

El SENA destaca que gracias a su intermediación laboral han logrado 126.718 colocaciones efectivas. De este número, 69.957 son egresados de la entidad, 59.206 mujeres, 45.049 jóvenes, 17.335 víctimas del conflicto y 669 personas con discapacidad.

Lea también: ¿Adicto a las redes sociales? Conozca las señales para identificar la adicción y cómo tratarla

Rangos salariales de las vacantes

Respecto a los emolumentos, el SENA tiene un rango salarial entre 1′300.000 y 8′000.000, de acuerdo con su nivel de cualificación y la complejidad del cargo.

Operativo y auxiliar: El rango salarial de estas vacantes oscilan entre $1.300.00 y $1.800.000, que están ajustados al salario mínimo y bonificaciones.

Perfiles técnicos y tecnológicos: Los interesados que cuenten con este perfil podrán acceder a ofertas entre los $2.000.000 y $3.500.000.

Profesionales e instructores: Las personas competentes con este perfil podrán tener un salario promedio entre $3.600.000 y $5.500.000.

Cargos especializados o directivos: Dependiendo de la entidad, los profesionales que tengan el perfil requerido tendrán un salario de $8.000.000 o superior.

De igual manera, bajo la premisa de inclusión, la convocatoria de la entidad está destinada para postulaciones de personas con experiencia laboral previa y aquellos que buscan su primera oportunidad, dando facilidades para jóvenes y nuevos talentos que pretenden iniciar su trayectoria en el mercado laboral.

Modalidades de contratación

El SENA señala que, para las más de 30.000 vacantes en todo el territorio nacional, hay tres modalidades de vinculación:

Presencial

Teletrabajo

Trabajo remoto e híbrido

Áreas con mayor demanda en las vacantes

Finanzas y administración.

Ventas y servicios.

Sector salud.

¿Cómo aplicar a las vacantes?

La aplicación a las vacantes es gratuita y se realiza por medio de la página oficial de la APE del SENA .

. Todos los interesados en las vacantes de empleo deberán registrar su hoja de vida con los soportes correspondientes.

con los soportes correspondientes. Una vez creado su perfil, el sistema le permitirá aplicar a las vacantes de su interés .

. El aspirante podrá realizar el seguimiento a sus vacantes en el módulo ‘Mis Postulaciones’.

De igual manera, la APE tiene a disposición talleres de orientación ocupacional sin costo. En estos espacios se brindan herramientas claves para perfeccionar la hoja de vida y prepararse para entrevistas, lo que permite que jóvenes, egresados y poblaciones vulnerables optimicen su perfil frente a las exigencias actuales del mercado laboral colombiano.

Escuche Caracol Radio en vivo: