Resultados pruebas Saber 11 calendario A: ICFES anunció fecha publicación ¿Cuándo y cómo consultar?

En Colombia, el pasado domingo 26 de julio de 2026, los estudiantes de grado undécimo presentaron las pruebas Saber 11, que son el examen del Estado y requisito para graduarse de bachillerato.

Este examen es aplicado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y tiene como objetivo medir las competencias y conocimientos adquiridos durante su etapa en la educación media.

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¿Cuándo se puede consultar los resultados de las pruebas Saber 11 del calendario A?

De acuerdo con el cronograma oficial del ICFES, el viernes 25 de septiembre de 2026 se publicarán los resultados individuales del examen en la página web.

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A partir de ese día, aquellos estudiantes que presentaron la prueba podrán ingresar a la plataforma virtual del ICFES para revisar el puntaje obtenido y descargar el reporte detallado con el resultado general y en cada una de las áreas evaluadas.

Asimismo, el cronograma detalla otras fechas importantes como el viernes 2 de octubre de 2026, cuando ya están disponibles los resultados individuales Validantes y Presaber, y el 23 del mismo mes, día en el que ya podrán consultar los puntajes por institución y secretaría de educación.

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¿Cómo se puede consultar los resultados?

Los estudiantes que quieren revisar los resultados de las pruebas Saber 11 del Calendario A y descargarlos deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página web oficial del ICFES (https://www.icfes.gov.co/evaluaciones-icfes/) o en el siguiente link. Ir a la selección Resultados. En caso de no encontrarla, escribir la palabra en el buscador. Elegir el examen Saber 11 y el año en el que se presentó. Escribir el tipo de identificación y el número de documento. Completar los datos pedidos. Se van a mostrar los resultados y podrá descargarlos si lo desea.

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