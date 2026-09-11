“Colombia tiene pruebas”: Claudia López tras calificar a Abelardo de la Espriella como “mafiosongo”

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“Demuestra mi coherencia”: Claudia López responde a cuestionamientos por foto con Gustavo Petro

En conversación con 6AM W, la exsenadora y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió al gobierno de Abelardo de la Espriella como “mafioso y corrupto”. Por eso, el director del programa, Julio Sánchez Cristo, le preguntó sobre las pruebas que tenía para hacer los señalamientos.

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“El proyecto Abelardo de la Espriella es mafioso y corrupto. Sí, toda Colombia tiene pruebas de eso, todos saben cómo se amasó su fortuna, cómo usó sus cuentas en Estados Unidos, más de 9 congresistas de Estados Unidos han solicitado una investigación de los hechos”, indicó.

Expresó que el proyecto profesional del mandatario de los colombianos ha sido “en defensa de paramilitares, de narcotraficantes, de lavadores de plata” y señaló que eso es claramente conocido.

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“Yo no vengo a lavarle la cara a nadie. Puede haber ganado la elección, pero que su trayectoria de vida y profesional ha estado en un proyecto mafiosongo”, dijo.

Incluso, puso como ejemplo la denuncia de robo que hizo David Murcia, creador de la pirámide de estafas DMG.

“Todo esto es público y conocido, no estoy revelando nada”, mencionó.

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Finalmente, recordó que el proyecto que representa De la Espriella solo ganó por 1%, pero reconoció su derrota en las urnas.

Escuche este fragmento de la entrevista con Claudia López en 6AM W aquí: