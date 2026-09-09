Juez ordenó a Presidencia y Dapre retirar imágenes de De la Espriella caminando entre cadáveres
Esta respuesta se da luego de una tutela interpuesta por un congresista que pidió retirar los videos de las redes sociales oficiales.
Caracol Radio conoció, en primicia, que un juez de la República le ordenó al presidente Abelardo de la Espriella y al Dapre que retiren de las redes sociales los videos donde el jefe de Estado está caminando entre cadáveres, esto como respuesta a una tutela interpuesta por el congresista Santiago Osorio.
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El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá ordenó ocultar de la cuenta oficial @infopresidencia en Instagram los videos publicados el 2 y el 4 de septiembre, que muestran imágenes explícitas de cadáveres relacionadas con las operaciones militares ‘Azarías’ en Miraflores (Guaviare) y ‘Centinela de la Patria’, en La Guajira.
También se vinculó al proceso a Meta Platforms Inc., la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La decisión judicial señala que la medida busca proteger el derecho a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes del país, en aplicación del artículo 18 de la Ley 1098 de 2006, que ampara a los menores frente a contenidos capaces de generarles daño o sufrimiento psicológico.
Al respecto, el congresista dijo que esta decisión es importante porque protege, especialmente, a los menores de edad del país.
“El Estado y el Gobierno Nacional no pueden entrar en una competencia con la criminalidad para medir cuál de los dos es mucho más cruel y en ese sentido le ordena rápidamente a la Presidencia de la República, al señor Abelardo de la Espriella, a eliminar imágenes que pudieron haber llegado a celulares de niños y niñas en todo el país de un estado exhibiendo cadáveres como trofeos y en ese sentido nosotros valoramos esta decisión precisamente de este juez de circuito de Bogotá”, manifestó.
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En ese mismo sentido, le pidió a las entidades que cumplan con lo que dictaminó la juez. “Hacemos un llamado a que el DAPRE y el señor presidente de la República inmediatamente tomen la decisión y retiren estas imágenes de las redes sociales de la Presidencia. El juez lo ha dicho con total claridad: esas imágenes ponen en riesgo la integridad psicológica de niños, niñas y adolescentes en este país y ese riesgo no puede esperar y obliga precisamente a la presidencia a eliminar estas imágenes”, puntualizó.
Este es el documento:
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