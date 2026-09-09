Juez ordenó a Presidencia y Dapre retirar imágenes de De la Espriella caminando entre cadáveres

Juez ordena a Presidencia y Dapre retirar imágenes de De la Espriella caminando entre cadáveres. Fotos. Getty Images y suministrada.

Caracol Radio conoció, en primicia, que un juez de la República le ordenó al presidente Abelardo de la Espriella y al Dapre que retiren de las redes sociales los videos donde el jefe de Estado está caminando entre cadáveres, esto como respuesta a una tutela interpuesta por el congresista Santiago Osorio.

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El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá ordenó ocultar de la cuenta oficial @infopresidencia en Instagram los videos publicados el 2 y el 4 de septiembre, que muestran imágenes explícitas de cadáveres relacionadas con las operaciones militares ‘Azarías’ en Miraflores (Guaviare) y ‘Centinela de la Patria’, en La Guajira.

También se vinculó al proceso a Meta Platforms Inc., la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La decisión judicial señala que la medida busca proteger el derecho a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes del país, en aplicación del artículo 18 de la Ley 1098 de 2006, que ampara a los menores frente a contenidos capaces de generarles daño o sufrimiento psicológico.

Al respecto, el congresista dijo que esta decisión es importante porque protege, especialmente, a los menores de edad del país.

“El Estado y el Gobierno Nacional no pueden entrar en una competencia con la criminalidad para medir cuál de los dos es mucho más cruel y en ese sentido le ordena rápidamente a la Presidencia de la República, al señor Abelardo de la Espriella, a eliminar imágenes que pudieron haber llegado a celulares de niños y niñas en todo el país de un estado exhibiendo cadáveres como trofeos y en ese sentido nosotros valoramos esta decisión precisamente de este juez de circuito de Bogotá”, manifestó.

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En ese mismo sentido, le pidió a las entidades que cumplan con lo que dictaminó la juez. “Hacemos un llamado a que el DAPRE y el señor presidente de la República inmediatamente tomen la decisión y retiren estas imágenes de las redes sociales de la Presidencia. El juez lo ha dicho con total claridad: esas imágenes ponen en riesgo la integridad psicológica de niños, niñas y adolescentes en este país y ese riesgo no puede esperar y obliga precisamente a la presidencia a eliminar estas imágenes”, puntualizó.

Este es el documento:

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