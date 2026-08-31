Habla la abogada de David Murcia Guzmán, trasladado a prisión de Palogordo

En febrero de este año, hace seis meses, David Murcia Guzmán me dio una entrevista en la cárcel de La Picota en Bogotá.

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Allí, el condenado por captación masiva y lavado de activos hizo graves señalamientos contra Abelardo de la Espriella, quien fuera su abogado defensor y hoy ocupa la Presidencia de la República.

Aseguró Murcia que le adelantó a De la Espriella 5.000 millones de pesos por honorarios, 1,6 millones de dólares de la época, pero que ni lo defendió, ni le devolvió el dinero. Dejó su defensa tan pronto fue capturado.

Dijo, además, que su organización le había entregado a Abelardo de la Espriella 760 millones de pesos para “tocar” congresistas que tramitaban normas sobre manejo y traslado de efectivo que afectarían su negocio.

También afirmó que el abogado De la Espriella tenía conflictos de interés porque mientras lo defendía tenía acercamientos con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, quien había nombrado notario público a su padre.

Dijo que Abelardo de la Espriella fue negligente en el ejercicio de su defensa porque no denunció irregularidades en su captura y afirmó “es un ladrón, es un traicionero, me dejó tirado”.

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Agregó que temía “por la seguridad mía y de mi familia” porque “son personas que son capaces de hacer lo que sea con tal de mantener su poder, con tal de ser poderosos”.

Abelardo de la Espriella negó los señalamientos. Dijo que cumplió el contrato de defensa firmado con DMG y que nunca “tocó” congresistas.

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La queja de David Murcia, presentada ante la Comisión de Disciplina Judicial de Bogotá, fue negada hace dos meses por prescripción de las posibles acciones. Es decir porque había pasado demasiado tiempo.

Abelardo de la Espriella se posesionó como presidente y 22 días después David Murcia Guzmán fue sorpresivamente trasladado de La Picota en Bogotá a la cárcel de mediana y alta seguridad de Girón, en Santander, conocida como Palogordo.

El traslado estuvo a cargo del Inpec, que depende del Ministerio de Justicia. Ese Ministerio hoy lo ocupa Iván Cancino quien hasta hace unas semanas fue el abogado de Abelardo de la Espriella, y contraparte de David Murcia, justamente en el proceso iniciado por la queja disciplinaria del hombre de DMG.

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Por esto, El Reporte Coronell habló con la abogada Sondra Macollins Garvin, apoderada de David Murcia.

“Van a vulnerar sus derechos y demorará el proceso para estar nuevamente con su familia. Las condiciones carcelarias que tenía en Bogotá hacían parte de la dignidad humana. No me explico por qué hoy termina en Plogordo al lado de cabecillas de grupos violentos en Colombia”, indicó.

Además, expresó que espera la comunicación del Inpec en donde se le explique la razón del traslado de su defendido.

“Él está atemorizado, ya fue víctima de todo el poder de un presidente en su contra. Él no quiere problemas, no quiere poner en riesgo su vida. No ha recobrado su libertad y está en las peores condiciones”, dijo.

Durante las semanas que lleva de gobierno el presidente Abelardo de la Espriella también han sido trasladados a la prisión de Palo Gordo un grupo de jefes criminales que manejaban bandas de Medellín y que participaban en el proceso de la llamada “paz total” del gobierno anterior.

Entre ellos Freyner Alfonso Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’, de la Oficina de Envigado y Los Pesebreros, y Ómar Henao Acevedo, alias ‘Omitar’, señalado líder de la banda de Los Pachelly.

La peligrosidad de estas personas no es comparable a la de David Murcia Guzmán.