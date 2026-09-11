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11 sep 2026 Actualizado 16:16

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Política

Colombianos podrán viajar a Israel sin tramitar visa: permiso será por 90 días dentro de 12 meses

La Cancillería señaló que esta medida representa que Colombia fortalece sus relaciones bilaterales con Israel

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Colombia and Israel flag together realtions textile cloth fabric texture / Oleksii Liskonih

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Oficialmente, quedó lista la resolución que permitirá a los colombianos ingresar a Israel sin visa.

A través de la Resolución 12189 de 2026, a partir de este mes de septiembre, los colombianos podrán viajar a Israel sin tramitar visa y por un periodo de hasta 90 días dentro de 12 meses.

La decisión fue oficializada tras la decisión del Gobierno de Colombia del pasado 11 de agosto, de restablecer y fortalecer sus relaciones diplomáticas entre Colombia y el Estado de Israel.

La Cancillería señaló que esta medida representa que Colombia fortalece sus relaciones bilaterales con Israel, con el restablecimiento de la exención recíproca de visado para titulares de pasaportes ordinarios que viajen por turismo.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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