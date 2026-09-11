Colombianos podrán viajar a Israel sin tramitar visa: permiso será por 90 días dentro de 12 meses

Oficialmente, quedó lista la resolución que permitirá a los colombianos ingresar a Israel sin visa.

A través de la Resolución 12189 de 2026, a partir de este mes de septiembre, los colombianos podrán viajar a Israel sin tramitar visa y por un periodo de hasta 90 días dentro de 12 meses.

La decisión fue oficializada tras la decisión del Gobierno de Colombia del pasado 11 de agosto, de restablecer y fortalecer sus relaciones diplomáticas entre Colombia y el Estado de Israel.

La Cancillería señaló que esta medida representa que Colombia fortalece sus relaciones bilaterales con Israel, con el restablecimiento de la exención recíproca de visado para titulares de pasaportes ordinarios que viajen por turismo.