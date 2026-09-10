Avanza el proceso para declarar el tango como Patrimonio Cultural Inmaterial de Medellín

Medellín

Medellín adelanta el trámite para declarar el tango como Patrimonio Cultural Inmaterial de esta ciudad.

Este proceso ha incluido diversas instituciones y la participación de la ciudadanía, quienes, a través de sus firmas, brindaron el apoyo para que se pueda hacer realidad esta declaratoria.

Avance del proceso

Recientemente, el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural emitió concepto favorable a la postulación del tango para su inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la ciudad.

Esta es una instancia que se creó el año anterior para gestionar, salvaguardar y proteger el patrimonio en la capital antioqueña.

Cabe recordar que este proceso tendrá unas actividades durante el presente año y se tiene previsto que culmine en 2027.

La postulación fue presentada por la administración distrital y los integrantes del Consejo Distrital de Patrimonio reconocieron el tango “como una expresión cultural arraigada y dinámica, profundamente vinculada con la historia, la memoria y la identidad de la ciudad, que se mantiene vigente gracias a espacios de formación, circulación, encuentro y apropiación social que garantizan la preservación de ese conocimiento entre generaciones”, indicaron desde el gobierno local.

El tango y Medellín

La secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín, Verónica Suárez, explicó que “el tango hace parte del relato cultural vivo de Medellín; artistas, gestores y comunidades a lo largo de generaciones han mantenido vigente esta manifestación mediante intercambios culturales, espacios barriales, festivales y escenarios que continúan fortaleciendo su legado”.

Por esta importancia para la ciudad, el proceso busca reconocer esta manifestación como parte de la historia local.

Con la decisión de la instancia asesora, la Secretaría de Cultura Ciudadana tiene el aval para continuar con la formulación del Plan Especial de Salvaguardia del tango y se espera que la tercera etapa se presente nuevamente en 2027 ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural para que evalúe y dé un nuevo concepto sobre la inclusión de la manifestación en la mencionada lista.

Agregó la secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín, Verónica Suárez, que “este proceso, que se desarrollará entre 2026 y 2027, será una construcción colectiva orientada a identificar las acciones necesarias para proteger, fortalecer y proyectar la tradición de este género musical que sigue contando historias a través de generaciones”.

La ciudadanía participó también de este proceso

Desde hace cerca de cuatro meses, en mayo del presente año, se realizó el primer paso de este proceso de postulación, en el que, de manera libre, los ciudadanos, artistas, cultores del tango, gestores culturales, investigadores, integrantes de organizaciones sociales y la Administración Distrital firmaron y manifestaron su respaldo a la postulación de los saberes, prácticas y expresiones del tango.

Importancia del proceso

Mónica Henao, experta en Patrimonio Cultural Inmaterial, dijo que el tango es “una tradición muy importante para la ciudad en la historia urbana y social de Medellín y también porque es la primera manifestación que abriría la lista representativa de Patrimonio Inmaterial del distrito”.

Por su parte, la secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín, Verónica Suárez, afirmó que este proceso avanza y permitirá “reconocer, proteger y proyectar el legado tanguero de Medellín. Y, priorizando acciones que otorgan el reconocimiento nacional e internacional a la ciudad, el concepto favorable emitido por el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural abre paso al segundo momento de la postulación”.