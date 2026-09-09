Autoridades suspendieron las clases en colegio de Medellín donde menor quedó herido con un arma

Medellín

La Secretaría de Educación de Medellín informó que activó una ruta de atención al entorno escolar del colegio Gabriel García Márquez de Medellín, donde un menor ingresó con un arma y terminó lesionado. La jefe del despacho, Carolina Franco Giraldo, manifestó que la intención es poder normalizar las actividades escolares.

Desde la Secretaría manifestaron que, debido a la situación que continúa en investigación y mientras avanzan en el proceso con los 50 docentes y los más de 1.000 estudiantes, las clases se suspendieron. La intención es poder fortalecer los procesos de acompañamiento y psicológicos.

“Estamos acompañando a los maestros y, posteriormente, daremos la ruta nuevamente para que ya la próxima semana, en toda la tranquilidad y la convivencia de nuestra institución educativa, podamos retomar las clases”, manifestó.

La funcionaria recalcó que los procesos que se iniciaron por la situación deben ser validados por los padres de familia, que deben vincularse a estas actividades.

“Tanto por acudientes, padres de familia, ante estudiantes que necesitan este acompañamiento y que la alcaldía de Medellín tiene toda la capacidad para darlo. Es muy importante que todas estas terapias que nosotros, desde Escuela Entorno Protector, les proponemos, y desde Medellín te quieres saludable, se lleven a cabo para que tengamos estudiantes con buena salud mental, con manejo de sus emociones”.

Recordemos que un menor de edad de 17 años continúa siendo atendido por una autolesión que se generó dentro del centro educativo, que generó consternación en el barrio La Sierra de Medellín.