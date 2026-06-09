Comenzó el Festival Internacional de Tango de Medellín

Medellín

Más de 40 actividades contiene la programación del Festival Internacional de Tango de Medellín, que comenzó este lunes festivo, 8 de junio, y que terminará el próximo domingo, 14 de junio.

Celebración de los 20 años del Festival

Para conmemorar dos décadas del Festival, se tienen previstas actividades en los diferentes escenarios de la ciudad, con programación que responde a los gustos de la comunidad tanguera en escenarios como los teatros Pablo Tobón Uribe y Metropolitano, además de los tradicionales lugares como la Plaza Gardel, el Aeropuerto Olaya Herrera y el barrio Manrique.

Esta programación por primera vez tiene actividades previstas en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, ubicado en la zona céntrica de la ciudad, cerca de la Plaza Botero y la carrera Carabobo.

Beneficiarios de estímulo para el arte y la cultura

Desde la Alcaldía de Medellín explicaron que los músicos, cantantes y bailarines locales son beneficiarios de la Convocatoria de Fomento y Estímulo para el Arte y la Cultura del Distrito.

Ingreso gratuito

Las 40 actividades previstas en la ciudad hasta el próximo domingo cuentan con entrada libre, para que los ciudadanos disfruten de las actividades artísticas, académicas y formativas, con cerca de 120 artistas locales y 17 internacionales.

El secretario de Cultura Ciudadana de Medellín, Santiago Silva Jaramillo, explicó que “en la Alcaldía de Medellín seguimos comprometidos con fortalecer este legado que ha unido generaciones alrededor de la música, la memoria y el patrimonio cultural. Durante una semana, el tango volverá a tomarse distintos escenarios con conciertos, encuentros académicos y espacios para el disfrute”.

Evento esperado esta noche

Este martes, 9 de junio, se tiene previsto uno de los eventos centrales del Festival, la Noche de Gala para conmemorar los 20 años del Festival en el Teatro Metropolitano de la capital antioqueña.

En este encuentro participarán la Orquesta Filarmónica de Medellín junto a invitados internacionales como Emiliano Greco, Nicolás Enrich y Marcelo Tomasi.

Miércoles con Campeonato de Baile y Concurso de Canto

Este miércoles, 10 de junio, se cumplirán las Premiaciones del Campeonato de Baile y el Concurso de Canto, cuya bolsa de premios está estimada en $94 millones, que se distribuirán entre las dos competencias para definir a los ganadores de 2026.

Los tangos y las milongas son los protagonistas de este concurso en el que participan cerca de 745 personas que están en medio de las competencias.

Este jueves el tango se toma el Metro

Este jueves, 11 de junio, el Festival Internacional de Tango se descentralizará en sus actividades y tendrá programación especial en estaciones del Metro y Metrocable como San Antonio, Aguacatala, La Aurora y Popular, con presentaciones artísticas. La iniciativa busca acercar la cultura y el arte a otros públicos, como los pasajeros del transporte masivo.

Viernes de Tangovía

Este evento, uno de los más tradicionales del Festival Internacional de Tango, se cumplirá el próximo viernes, 12 de junio, convirtiendo las calles del barrio Manrique en un escenario a cielo abierto.

Las actividades en este lugar se adelantarán entre las cuatro de la tarde y la medianoche.

Programación luego del festival

La Casa de Cultura Manrique tendrá actividades alternas del martes 16 al jueves 18 de junio, con acceso libre para los asistentes.

El cierre será el fin de semana.

La programación del sábado incluye un ensayo abierto al público en el Palacio de Bellas Artes; en la noche se llevará a cabo La Milonga del Festival en el Aeropuerto Olaya Herrera.

El domingo, el público podrá disfrutar del Encuentro de Coleccionistas a las 3:00 p. m. en el Salón Málaga. Asimismo, de 4:00 p. m. a 11:00 p. m., en la Plaza Gardel del Aeropuerto Olaya Herrera, se llevará a cabo la Clausura del Festival Leonardo Nieto Jardón.

Escuche Caracol Radio en vivo: