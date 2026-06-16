Más de 30.000 personas vibraron con el Festival Internacional de Tango en Medellín

Medellín

El aeropuerto Olaya Herrera fue el epicentro del cierre del Festival Internacional de Tango de Medellín, un evento que reunió a 30.000 personas durante siete días de programación en más de 30 escenarios. Santiago Silva Jaramillo, secretario de Cultura Ciudadana, destacó que estas dos décadas reflejan una historia construida con pasión que ha logrado transformarse y conquistar a las nuevas generaciones.

En esta edición de aniversario, la Administración Distrital integró a 200 artistas locales beneficiarios de la Convocatoria de Estímulos. El circuito cultural se descentralizó sumando por primera vez a la Casa del Patrimonio en La Candelaria y devolviendo la fiesta callejera a Manrique Central, donde se presentaron figuras internacionales como Alejandra Mantiñán y Milagros Amud.

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Un hito clave de esta versión fue la institucionalización de la clausura del evento, la cual llevará a partir de este año el nombre del argentino Leonardo Nieto Jardón. Este homenaje póstumo reconoce al fundador del festival y referente histórico, quien se radicó en la ciudad en la década de los sesenta y falleció en 2020.

La agenda tanguera continuará activa con una programación extendida desde este martes 16 de junio en la Casa de Cultura Manrique, que incluye conversatorios y una Noche de Gala este viernes 19 de junio. Finalmente, el miércoles 24 de junio se conmemorará el fallecimiento de Carlos Gardel con actos artísticos en su emblemática estatua de La 45 y en la Casa Gardeliana.