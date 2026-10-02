Supersalud investiga si Coosalud incumplió directrices para el traslado del bebé fallecido en Nechí

Nechí- Antioquia

La Superintendencia de Salud manifestó que actualmente está indagando a la EPS Coosalud para determinar si la entidad cumplió con las directrices que impartió la superintendencia sobre el traslado oportuno del menor Juan José Barroso Betín de tres meses de nacido, quien falleció en Nechí, Antioquia.

La entidad nacional manifestó que se enteró de la situación del menor el 14 de septiembre por una PQR en la que se advirtió sobre el riesgo del menor debido a su condición de salud y que luego el día 17 del mismo mes dio instrucciones a la EPS para que trasladara al infante.

“La Superintendencia impartió instrucciones de inmediato cumplimiento orientadas a garantizar la oportunidad, continuidad y efectividad de la atención requerida. Posteriormente, el 17 de septiembre de 2026, la Supersalud expidió una medida cautelar, ordenando la cesación provisional de las acciones que pudieran poner en riesgo la vida o la integridad física del menor”, manifestó la Supersalud en un comunicado.

Agrega que en ese momento la Coosalud había manifestado la aceptación del menor en centros médicos de mayor complejidad, pero el traslado finalmente no se dio y el bebé murió.

Explicó que otras personas que estuvieron relacionadas con la situación también están siendo indagadas “en el proceso de referencia y contrarreferencia, así como los elementos clínicos y administrativos relacionados con la atención prestada al menor para establecer los hechos”.