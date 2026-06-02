Más de mil personas respaldan la postulación del tango como Patrimonio Cultural de Medellín

Medellín

Los ciudadanos de Medellín están postulando el tango en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito, como parte del compromiso que se tiene en la ciudad con ese género musical y las manifestaciones culturales alrededor de él.

Este proceso se está adelantando con el compromiso y deseo de los ciudadanos, artistas, promotores de cultura y gestores del sector tanguero para consolidar a Medellín como referente musical de este género en la región y el país.

Convocan a la ciudadanía a la postulación

El secretario de Cultura Ciudadana de Medellín, Santiago Silva Jaramillo, explicó que se sigue invitando a la ciudadanía y a todos los artistas del gremio tanguero a sumarse a la firma de la postulación del tango como patrimonio cultural del distrito.

El funcionario indicó que “hasta la fecha, cientos de personas, entre ciudadanos, artistas, cultores y gestores del tango, han respaldado con su apoyo esta iniciativa que reconoce la importancia de este género musical en los barrios, las comunas y los corregimientos de la ciudad”.

La Alcaldía de Medellín, con el acompañamiento técnico y asesoría del Programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico de Medellín y la participación de bailarines, músicos e investigadores, avanza en el proceso para que los saberes y prácticas del tango sean incluidos en dicha lista.

En julio será la postulación.

Desde la Secretaría de Cultura Ciudadana explicaron que este documento, además de esta postulación, será presentado a mediados de julio ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural.

El secretario de Cultura agregó que “nos expondrán las características de los saberes, expresiones y prácticas del tango en Medellín. Invitamos a cada ciudadano y ciudadana a unirse con su firma”.

Las personas podrán apoyar esta iniciativa durante el Festival Internacional de Tango, donde habrá accesos disponibles en las pantallas de los diferentes escenarios.

También, los interesados pueden firmar de manera presencial en la Casa del Patrimonio, en la Avenida Palacé con calle 59, en el barrio Prado de Medellín.

En este escrito se detallarán los saberes, expresiones y prácticas del tango en Medellín, se identificarán a las comunidades y actores involucrados y se expondrán los argumentos que sustentan la solicitud del reconocimiento.

El bailarín de tango, Robiro Ocampo, explicó que este ejercicio de postulación del tango como patrimonio distrital de nuestra ciudad “es demasiado importante, es un paso gigante para lo que hemos esperado desde hace 90 años que marcó el tango desde la época de la muerte de Carlos Gardel hacia acá y de verdad lo necesitamos; los estamos invitando para que con su apoyo hagamos esa firma y sumemos cada vez más y más y más firmas. A través de las redes sociales compartamos, difundamos y hagamos que esto sea un proyecto hecho realidad”.

¿Cómo seguirá el proceso?

De ser aceptada la postulación, entre 2026 y 2027, se avanzará en la formulación del Plan Especial de Salvaguardia, periodo en el que también se espera evaluar su inclusión definitiva.

Festival Internacional

El Festival Internacional de Tango se cumplirá entre el 8 y el 14 de junio en nuestra ciudad, con diferentes actividades que permitirán celebrar 20 años de este certamen, uno de los más representativos para Medellín.