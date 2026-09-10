Cayó en Medellín enlace del Clan del Golfo para exportar cocaína a EE. UU., China y Países Bajos

Medellin

Las autoridades capturaron en las últimas horas a Daniel Uribe Jaramillo, de nacionalidad colombocanadiense, que es pedido en extradición por el delito de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, entre otros.

Según las autoridades, esta persona fue capturada en Medellín en un operativo por el CTI, el Ejército Nacional y la DEA. Sería uno de los principales enlaces del Clan del Golfo para el envío de cocaína a países como Estados Unidos, China y Países Bajos.

“Se conoció que eran parte del componente logístico y financiero del Clan del Golfo, y tendría también nexos con la estructura del señalado narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, quien fue capturado en Bolivia y extraditado a Estados Unidos. Asimismo, se le atribuye el envío entre veleros y contenedores con más de 3 toneladas de cocaína, las cuales fueron halladas por autoridades internacionales”, señaló José Luis Ramírez Hinestroza, director del CTI.

Esta persona está requerida en extradición por una Corte Federal del Distrito Medio de Florida, Estados Unidos, ya que se le sindica que facilitó el envío del alcalde que le generaba grandes ganancias económicas al Clan del Golfo.

“De esta manera, afectamos la logística financiera de este grupo criminal que venía afectando a la población civil en el departamento de Antioquia”, agregó el coronel Diego Fernando Tonguino Buchelly, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido n. 7.

Esta persona quedó a disposición de las autoridades competentes para su judicialización y extradición a los Estados Unidos.